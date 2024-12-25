"Фенербахче" заинтересован в Рэшфорде

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в нападающем "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде.

Оставив Рэшфорда вне заявки команды на три последних матча, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим продемонстрировал, что его клуб открыт к расставанию с Маркусом в январе.



По информации TEAMtalk, "Юнайтед" хотел бы выручить 50-60 миллионов фунтов за Рэшфорда, однако зарплата Маркуса в размере 350,000 фунтов делает постоянный трансфер Маркуса в какой-либо европейский клуб маловероятным.



Утверждается, что интерес к Рэшфорду уже проявили ПСЖ, "Барселона" и "Фенербахче", возглавляемый бывшим наставником "Юнайтед" Жозе Моуриньо.



"Фенербахче" внимательно наблюдает за ситуацией и предпочитает взять 27-летнего англичанина в аренду до конца сезона с опцией выкупа.