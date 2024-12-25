Мареска уверен, что "Сити" еще вернется в гонку

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска уверен, что "Манчестер Сити" еще вернется в чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

"Сити" неизменно выигрывал титул в четырех предыдущих сезонах, но сейчас "горожане" демонстрируют ужасные результаты, потерпев девять поражений в 12 последних матчах во всех соревнованиях.



"Сити" находится уже в 12 очках позади лидирующего "Ливерпуля", который вдобавок имеет матч в запасе, однако Мареска призывает не списывать команду Хосепа Гвардиолы со счетов.



"На исходе сезона "Манчестер Сити" будет в гонке. Сейчас они переживают момент, который прежде с ними никогда не случался".



"Каждый раз, когда они играют матч, случается травма, и в данный момент им не хватает игроков. А то, кто остается в строю, не могут играть на 100 процентов, потому что они сами едва вернулись после травм, так что это очень плохая ситуация".



"Что касается нас, то мы опережаем ожидания в плане того, как мы играем и сколько очков имеем. Но наш главный фокус на том, как мы можем улучшить игроков и как мы можем улучшить команду", — цитирует Мареску The Independent.