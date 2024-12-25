Гвардиола опасается "Эвертона"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что опасается своего ближайшего соперника по Премьер-Лиге в лице "Эвертона".

В двух своих последних матчах "Эвертон" сыграл против "Арсенала" и затем против "Челси" с одинаковым счетом 0:0.



На Boxing Day "Эвертон" приедет в гости к "Сити", и Гвардиола понимает, насколько сложным может быть этот матч.



"Они ("Эвертон") не являются идеальным соперником. Нам важно вернуться в свою лучшую форму, а это требует времени. Нам нужно как можно скорее наладить свои результаты. Мы противостоим "Эвертону", и они набрали хороший ход, их результаты и игра показывают это", — цитирует Гвардиолу Goal.