Аморим объяснил, почему так активно использует ротацию

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему он так активно использует ротацию от матча к матчу.

С момента своего назначения в начале ноябре Аморим еще ни разу не называл на матч неизменный стартовый состав. Рубен активно тасует игроков, особенно в линии обороны.



Однако делает это Аморим не от хорошей жизни. Рубен стремится выигрывать матчи и избегать травм.



"В данный момент это не ротация, чтобы посмотреть игроков и подготовиться на будущее. Это просто для того, чтобы не получать травм".



"Я просто хочу выигрывать матчи, потому что мне известно, что здесь есть долгосрочный проект, и именно на этом мы сосредоточены. Мне также известно, что в больших клубах у тебя нет много времени, и ты должен выигрывать матчи, поэтому я четко понимаю, какая ответственность лежит на мне здесь. Но я стараюсь управлять командой, чтобы не получать травм".



"Если мы будем получать травмы, это станет огромной проблемой к тому, чтобы выигрывать матчи и контролировать состояние всех игроков, так что я использую ротацию не для того, чтобы представить себе будущее, я просто хочу выигрывать матчи и не получать травм", — цитирует Аморима Daily Mirror.