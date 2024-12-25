Дайч воодушевлен сменой владельцев "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч заявил, что люди в его клубе испытывают воодушевление после смены владельцев.

На прошлой неделе Дэн Фридкин завершил приобретение "Эвертона" у Фархада Мошири за 400 миллионов фунтов.



В последние годы Мошири потерял всякий интерес к "Эвертону", перестал вкладывать в клуб деньги, и в трех предыдущих сезонах "ириски" финишировали в Премьер-Лиге на 16-м, 17-м и 15-м местах.



Первое впечатление Дайча от прихода Фридкина оказалось позитивным — Шон ожидает изменений в лучшую сторону.



"Это был невыразительный период по столь многим причинам. Ожидания выросли, траты снизились, и когда это происходит, это всегда становится испытанием".



"Кажется, что у новых владельцев более сбалансированная точка зрения на клуб в данный момент, с более позитивным прогнозом, что помогает, а дальше мы должны продолжать добиваться результатов на футбольном поле".



"Главными словами новых владельцев были "стабильность", и я думаю, это обеспечило спокойствие. Но это не продлится долго".



"Я просто чувствую ветер перемен, перемен настроений в отношении футбольного клуба "Эвертон". Просто есть ощущение воодушевления", — цитирует Дайча BBC.