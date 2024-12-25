Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" устроили незабываемое шоу, "Эвертон" отказывается пропускать, а "Ноттингем Форест" — покидать топ-4. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Ливерпуль" посылает сигнал соперникам



Если бы провал "Манчестер Сити" не был столь интересным зрелищем, превосходство "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и возрождение Арне Слотом команды, которая к концу пребывания у власти Юргена Клоппа казалась истощенной, стали бы главной историей сезона.



Кто сможет остановить их? Уж точно не "Тоттенхэм", живущий в соответствии с историческими клише, к которым добавилось еще и упрямство Анге Постекоглу, чья команда жалит как бабочка и прессингует как бабочка.



Форварды "Ливерпуля", прорывающие оборону "шпор" и наносящие удары по Фрэйзеру Форстеру, который при всех своих недостатках совершил массу сейвов, — это разочаровывающее зрелище для тех, кто хочет догнать "Ливерпуль". Не то чтобы "Арсенал" и "Челси" рассчитывали на подарок от "Тоттенхэма", но то, с какой легкостью команда Слота уничтожила соперника, создававшего проблемы для многих, огорчает конкурентов "Ливерпуля" по чемпионской гонке.



Гвардиола смирился с тем, что сезон в Премьер-Лиге провален



"Может быть, когда-нибудь мы выиграем", — сказал Хосеп Гвардиола. Это была нотка юмора висельника после того, как "Манчестер Сити" потерпел очередное поражение на "Вилла Парк", которое стало для "горожан" девятым в 12 матчах.



Машина "Сити" дает сбой так, как мало кто считал возможным, если вообще считал это возможным. На Boxing Day "Сити" принимает "Эвертон" — команду, которой "горожане" не проигрывают с поражения 4:0 на "Гудисон Парк" в 2017 году, разрушившего надежды Гвардиолы на победу в лиге в свой первый сезон.



"Сити" не проигрывал дома "Эвертону" с 2010 года, когда Тим Кэхилл и Микель Артета забили по голу, а Роберто Манчини был менеджером "горожан". Сейчас все выглядит так, что даже нынешний "Эвертон" будет непростым соперником для "Сити".



"Мы много выигрывали, это было необыкновенно, и теперь мы живем в параллельной реальности", — сказал Гвардиола. "Мы побили все рекорды и теперь начинаем ставить рекорды с другой стороны. Я думал, что это будет сложный сезон, но, честно говоря, не ожидал такого". Никто не ожидал.



"Форест" начинает выигрывать от ситуации ФФП



Перегиб в правилах рентабельности и устойчивости, который фанаты "Ноттингем Форест" напрасно принимают в штыки, возможно, помог команде подняться в топ-4. Тот же самый клуб, с которого в прошлом сезоне сняли четыре очка за нарушения ФФП, выигрывает от либерализации рынка талантов, которую породили эти правила.



Более крупные клубы и прямые конкуренты избавляются от игроков, зачастую стремясь получить чистую прибыль, чтобы компенсировать расходы. "Форест" же подбирает их и получает немалые дивиденды от использования этих футболистов, которые не имели постоянной игровой практики в другом месте.



В матче с "Брентфордом" голы забивали Ола Айна, некогда выступавший за "Челси", и Энтони Эланга, выступавший за "Манчестер Юнайтед". Пара полузащитников Эллиот Андерсон, которого с неохотой отпустил "Ньюкасл", и Морган Гиббс-Уайт, ушедший из "Вулверхэмптона" по схожим финансовым причинам, цементировали центр поля. Каллум Хадсон-Одои, еще один выпускник "Челси", доставшийся "лесникам" задешево, отлично сыграл в линии нападения.



"Форест", не так давно прославившийся хаотичными трансферными сделками, теперь способен конкурировать на более высоком уровне за счет более грамотной трансферной политики и умения раскрывать таланты.



"Эвертон" — короли "клин-шитов"



В этом сезоне ни один вратарь не собрал больше "клин-шитов" в Премьер-Лиге, чем Джордан Пикфорд, который оформил свой седьмой сухой матч, не позволив "Челси" забить в поединке лиги впервые с поражения от "Манчестер Сити" в первом туре.



"Эвертон", пропустивший 13 голов в первых четырех матчах кампании, ограничил "Челси" коэффициентом xG 0.77 в поединке, в котором он владели мячом на 74.6%. Но Шон Дайч не питает иллюзий, понимая, что пока его атака не сравняется по эффективности с обороной, прогресс будет медленным.



"Пять сухих матчей из шести и семь из 10", — сказал менеджер "Эвертона". "Мы знали, что должны исправить это в начале сезона, и теперь задача состоит в том, чтобы найти баланс, я говорил об этом бесконечно. Нам предстоит сыграть с несколькими сложными командами. "Челси" — хорошая команда, нельзя потратить миллиард фунтов и стать слабее. Я не наивен — мы должны научиться выигрывать матчи".



"Ньюкасл" полетел, как только Тонали набрал свою лучшую форму



Хет-трик Александера Исака стал главным событием на "Портман Роуд", но лучший игрок матча находился в нескольких метрах позади него. Никто в футболке "Ипсвича" не мог приблизиться к Сандро Тонали, который диктовал игру.



Первый год в английском футболе у итальянца был не самым удачным, но сейчас он выглядит талантом из высшей лиги и находится на пике своей исключительной формы. Тонали был точен и разнообразен в действиях с мячом, а его влияние на игру вне поля было не менее важным. Несколько раз "Ипсвич" грозился сорвать куш с помощью характерных для него быстрых переходов, но Тонали неизменно оказывался на шаг впереди всех, а его умение читать игру позволяло "Ньюкаслу" надежно защищаться.



Возможно, команда Эдди Хау, наконец-то, обрела крылья — три кряду победы во всех турнирах, 11 забитых голов в этих матчах говорят о том, что "сороки" набирают форму, а их оборона получила щит, который может обезопасить ее от проблем, ранее мешавших "Ньюкаслу" побеждать.



Фанаты "Лестера" были слишком негативно настроены в отношении Данни Уорда



Данни Уорд не выходил на поле за "Лестер" с марта 2023 года, но в матче с "Вулверхэмптоном" был призван заменить Мадса Хермансена. Он никогда не выглядел надежным, а когда совершил раннюю ошибку, пропустив первый гол, его день не стал лучше.



У валлийского вратаря неплохая карьера, но отсутствие регулярной практики сказалось на нем, сделав его реакцию замедленной, а уверенность — недостаточной. Не могло помочь валлийцу и то, что его собственные болельщики освистывали его, а затем саркастически аплодировали, когда ему удавалось совершить простой сейв или перехватить авантюрную подачу за шиворот.



Болельщики имеют право выражать свое мнение об игре команды, но Уорду, наверняка, было больно терпеть такую целенаправленную критику со стороны тех, кто якобы надеялся, что он отпвзит следующий удар. Он сыграл плохо, но нужно признать, что футболисты — тоже люди.



Аморим уже под давлением



В середине пресс-конференции Рубена Аморима после поражения от "Борнмута" крыша в помещении, расположенном в недрах "Олд Траффорд", сделала то, что делают некоторые внешние секции стадиона: протекла.



Капли воды попали на журналиста, сидящего в первом ряду, началось веселье, а главный тренер "Манчестер Юнайтед" криво улыбнулся — это было подходящее завершение дня, когда "Борнмут" уничтожил его команду, испортив МЮ Рождество.



В девяти матчах португалец демонстрирует неудовлетворительные результаты — четыре победы, четыре поражения и ничья, а следующие четыре матча выглядят непростыми: "Вулверхэмптон" (на выезде), "Ньюкасл" (дома), "Ливерпуль" (на выезде) и поездка к "Арсеналу" в Кубке Англии. Аморим, который постоянно повторяет, что ему нужна победа, знает, что ситуация должна улучшиться, чтобы давление снизилось.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru