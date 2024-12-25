Гакпо: "Нам очень повезло обладать Салахом"

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо считает, что его команде "очень повезло" обладать Мохамедом Салахом.

Салах едва стал первым в истории игроком, забившим двузначное количество голов и отдавшим двузначное количество результативных передач в Премьер-Лиге до Рождества.



"Ливерпуль" до сих пор не уладил вопрос с будущим Салаха, чей действующий контракт истекает в конце сезона, однако Гакпо и партнеры очень ценят Мохамеда и надеются, что 32-летний египтянин продлит свое пребывание в клубе.



"То, что все мы наблюдаем, является кое-чем особенным. Я имею ввиду количество забиваемых им голов и отдаваемых им результативных передач, а также то, как он играет в футбол, как он подключает других атакующих игроков или полузащитников вроде меня, чтобы мы сами могли забить или угрожать воротам".



"Ради нас и ради него я надеюсь, что он сможет продолжать делать это долгое время. Нам очень повезло обладать им, и мы гордимся тем, что можем быть его партнерами по команде и делать его лучше. А он старается делать лучше нас", — цитирует Гакпо Daily Mirror.