Аморим объяснил отстранение Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд должен соответствовать стандартам, чтобы вернуться к игре за клуб.

Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на три последних матча, поставив под большой вопрос свое будущее в родном клубе.



По словам Аморима, на Рэшфоде как на старожиле команды лежит большая ответственность, с которой Маркус в последнее время не справлялся.



"Что нужно Рэшфорду, чтобы вернуться к игре за "Юнайтед"? Быть лучшей версией себя, насколько это возможно".



"Когда у вас есть большие таланты, большие ожидания, большая ответственность, то каждый должен подстегивать друг друга. На некоторых парнях здесь лежит большая ответственность, потому что они здесь давно. Так что это один из самых низших моментов для нашего клуба. Нам нужно отреагировать на это и быть сильными".



"Это то, чего я хочу от каждого игрока в команде", — цитирует Аморима ESPN.