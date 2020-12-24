МЮ начал искать нового тренера, когда продлил контракт с Тен Хагом

"Манчестер Юнайтед" начал процесс поисков нового главного тренера сразу после продления контракта с Эриком Тен Хагом.

Завоевание Кубка Англии в заключительном матче прошлого сезона и дефицит доступных тренеров топ-уровня помогли Амориму избежать увольнения минувшим летом.



Более того, 4 июля "Юнайтед" неожиданно объявил о продлении контракта с Тен Хагом на 12 месяцев — до лета 2026. Это решение увеличило компенсацию, которую впоследствии выплатил клуб Эрику при увольнении в конце октября.



По информации The Telegraph, одновременно с продлением контракта Тен Хага "Юнайтед" начал искать долгосрочную замену голландскому специалисту.



Вероятно, Тен Хаг получил бы больше времени, если бы лучше начал этот сезон, однако факт в том, что процесс смены главного тренера в любом случае уже был запущен в "Юнайтед".



Источник добавляет, что в конце прошлого сезона "Юнайтед" успел провести переговоры с рядом тренеров, включая Томаса Тухеля, Роберто Де Дзерби, Кирана Маккенну, Томаса Франка, Марку Силву и Маурисио Почеттино. На тот момент клуб еще полностью не собрал команду футбольных руководителей, поэтому с избавлением от Тен Хага было решено не спешить.