Аморим: "Понимаю разочарование фанатов"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что понимает разочарование болельщиков своего клуба.

В минувший уикенд "Юнайтед" был разгромлен "Борнмутом" со счетом 0:3 и Рождество встречает только на 13-м месте в Премьер-Лиге.



Фанаты "Юнайтед" глубоко разочарованы тем, как складывается этот сезон, однако Аморим все понимает и призывает потерпеть.



"Я пытаюсь сказать фанатам одну вещь: мы пониманием. Я понимаю как тренер. Я понимаю разочарование и досаду в данный момент. Я понимаю".



"Мы прибавим, но это займет время. Я сказал то же самое после победы над "Эвертоном", когда люди заговорили о топ-4. Поэтому я знаю, что это будет по-настоящему тяжело, и в этой ситуации нам важно сказать болельщикам, что мы понимаем, я понимаю".



"И они невероятны. У нас такая поддержка. Мы знаем, что проводим сезон, которого у нас не было много лет. Единственный способ совладать с этим — готовиться к следующему матчу, словно мы выиграли, если можно так выразиться, а затем выйти и постараться выиграть матч".



"Это зависит от нас. Фанатам нужна наша помощь, а не наоборот. Они все делают правильно", — цитирует Аморима Sky Sports.