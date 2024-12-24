Мареска объяснил поездку Мудрика в Саудовскую Аравию

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил поездку своего вингера Михаила Мудрика в Саудовскую Аравию.

Ранее в декабре стало известно, что Мудрик провалил допинг-тест — в моче 23-летнего украинца был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.



Несмотря на это, на днях Мудрик посетил Эр-Рияд, чтобы поболеть за своего соотечественника Александра Усика в боксерском бою против Тайсона Фьюри.



Многие нашли поездку Мудрика в Саудовскую Аравию неуместной, когда профессиональная карьера Михаила находится на волоске, однако Мареска считает, что его подопечный поступил правильно, ожидая вскрытия пробы Б.



"В данный момент это хорошо, что он может немного отвлечься от своей ситуации. Я разговаривал с ним, и, как я и сказал в предыдущий раз, мы постарались поддержать его. А сейчас мы просто ждем", — приводит слова Марески Sky Sports.