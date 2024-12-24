Гвардиола не считает форму Холанда причиной кризиса "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что снизившаяся эффективность нападающего Эрлинга Холанда не является причиной игрового кризиса команды.

В данный момент "Сити" переживает свой тяжелейший кризис в эру Гвардиолы, потерпев девять поражений в 12 последних матчах.



И хотя Холанд забил лишь один гол в шести последних матчах Премьер-Лиги, Гвардиола не винит норвежского бомбардира.



"Дело во всех нас, а не в каком-то одном игроке. Когда в прошлом мы забивали голы, а Эрлинг был так эффективен и помогал там, это происходило благодаря команде. Когда у вас проблемы в обороне, в полузащите, дело во всей команде, а не в одном игроке".



"Было бы легко, если бы дело было только в одном человеке, если бы он был причиной. Дело не в этом. Эрлинг так важен для нас, был важен и будет важен. Мы должны постараться делать вещи лучше, использовать его лучше", — цитирует Гвардиолу The Guardian.