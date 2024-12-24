Аморим: "Рэшфорд хочет играть"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд хочет вернуться на футбольное поле.

Напомним, из-за своего поведения за пределами футбольного поля, а также из-за своего недавнего интервью Рэшфорд пропустил все три последних матча "Юнайтед".



По словам Аморима, Рэшфорд не потерял интерес к игре за "Юнайтед", однако Рубен реабилитирует Маркуса только тогда, когда это покажется ему уместным.



"Да, это мое решение. Он хочет играть. Он старается. Это мое решение и только мое".



"Когда я буду чувствовать, что это правильный момент, я изменю что-нибудь. А до тех пор я продолжу думать так, как лучше всего для команды".



"Я много разговариваю с игроками индивидуально во время тренировок и стараюсь делать вещи по-своему — это единственный способ, который я знаю. Если я не буду делать этого, я перестану быть собой, а я собираюсь остаться собой. Я знаю, что делаю", — цитирует Аморима Daily Mail.