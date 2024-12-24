Гакпо "очень счастлив" в "Ливерпуле"

Нападающий Коди Гакпо заявил, что "очень счастлив" в "Ливерпуле".

Важность Гакпо для "Ливерпуля" заметно возросла после прихода Арне Слота, соотечественника Коди, на должность главного тренера.



В этом сезоне Гакпо забил уже девять голов, включая семь в 12 последних матчах с учетом всех соревнований, и у 25-летнего голландца нет и мысли о смене клуба, несмотря на отсутствие твердого места в стартовом составе.



"Я наслаждаюсь каждой минутой здесь. Это были великолепные два года для меня. Конечно, много всего случилось — было много хороших моментов, моментов похуже, но я многому научился".



"Я очень счастлив быть здесь в клубе, и я надеюсь провести здесь еще много лет. Думаю, сейчас мы в хорошем положении как команда, и я очень рад, что могу делать свой вклад", — цитирует Гакпо Sky Sports.