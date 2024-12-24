Постекоглу надеется на приобретения в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что надеется на приобретения в зимнее трансферное окно.

В зимнее окно прошлого сезона "Тоттенхэм" приобрел защитника Раду Дрэгушина у "Дженоа" за 21.5 млн. фунтов, а также арендовал нападающего Тимо Вернера у "РБ Лейпциг".



Постекоглу рассчитывает на усиление в январе и на сей раз, особенно с учетом обилия травм и плотного календаря.



"Как я уже говорил некоторое время назад, мы строим планы (по усилению в январе). Будет справедливо сказать, что нам по-прежнему немного не хватает игроков в паре зон, и нам нужно их укрепить".



"Но приглашать игроков в январе сложнее. Мы, как и любой клуб, хотим приглашать людей, которые сделают вас сильнее".



"Мы все еще выступаем в полуфинале Кубка Лиги, у нас все еще есть Европа, Кубок Англии. Мы выступаем во всех соревнованиях, и это не так, что наше расписание станет легче на какой-либо стадии. Поэтому, думаю, усиление имеет смысл".



"Мы постараемся укрепить свой состав. Где и в каком количестве, покажет время", — цитирует Постекоглу Evening Standard.