Нападающий французского ПСЖ Рандаль Коло-Муани будет предложен "Арсеналу" в январе.

Коло-Муани считался одним из наиболее перспективных нападающих в Европе, когда переходил из "Айнтрахта" в ПСЖ летом 2023.



Ожидалось, что карьера Коло-Муани получит импульс после отъезда Килиана Мбаппе в "Реал", однако в этом сезоне Рандаль отметился только двумя появлениями в стартовом составе ПСЖ в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов.



Поэтому теперь ПСЖ собирается продать или отправить в аренду Коло-Муани в январе, и Evening Standard утверждает, что "Арсенал" будет среди клубов, которым предложат 26-летнего француза.



На днях "Арсенал" потерял с травмами Букайо Сака и Рахима Стерлинга, и это обстоятельство повышает вероятность того, что "канониры" выйдут на трансферный рынок в январе для приглашения атакующего игрока.