Ван Дейк не удивлен выступлением "Ливерпуля" в этом сезоне

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не удивлен выступлением своей команды в этом сезоне.

Минувшим летом "Ливерпуль" сменил главного тренера и не получил реального усиления состава, но, несмотря на это, "красные" впечатляющим образом проводят этот сезон, лидируя в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



"Ливерпулю" удалось удивить многих людей, однако лично для Ван Дейка это не стало сюрпризом, потому что Виргил всегда верил в свою команду.



"Нет, мы не удивлены собой. Да, разумеется, мы получили только одно дополнение к составу в лице Федерико (Кьезы), но эта группа игроков играет вместо довольно долго".



"У нас есть опыт, есть мастерство, и я наблюдаю это каждый день. Разумеется, это удивляет людей на фоне таких больших изменений, когда на место Юргена (Клоппа) приходит новый тренер. Вопросы будут всегда, но я все равно обладал такой большой верой в нашу команду насчет того, что мы сможем сражаться за место на вершине Премьер-Лиги, как минимум. Теперь нам нужно сохранить стабильность", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.