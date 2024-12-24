Энцо Фернандес рассказал о своих отношениях с Мареской

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес рассказал правду о своих отношениях с главным тренером "синих" Энцо Мареской.

Угодив минувшим летом в расистский скандал после победы со сборной Аргентины на Кубке Америки, Фернандес неубедительно начал новый сезон.



В прессе даже появились слухи о напряжении в отношениях двух Энцо и о том, что 23-летний полузащитник может покинуть "Стэмфорд Бридж".



Однако постепенно Фернандес набрал форму, забив три гола и отдав три результативные передачи в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Аргентинцу очень нравится работать с Мареской и совершенствовать свою игру.



"Когда я пришел, в первые полтора года здесь мне было очень сложно из-за смены тренеров, из-за того, что дела клуба шли неважно, из-за собственных травм".



"Я научился тому, как нужно играть на моей позиции. Со временем я проникся идеей того, чего хочет тренер. Он объяснил мне, чего хочет, и я вникал в его концепцию, учился читать игру. Мне все еще предстоит многое сделать".



"На персональном уровне я чувствую себя очень хорошо. Команда показывает, что обладает очень сильным характером, всегда трудится, остается скромной, и с этим можно добиться великих вещей".



"Нам все еще предстоит проделать большой путь", — цитирует Фернандеса ESPN.