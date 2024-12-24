Энцо Фернандес рассказал о своих отношениях с Мареской

Энцо Мареска и Энцо Фернандес Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес рассказал правду о своих отношениях с главным тренером "синих" Энцо Мареской.

Угодив минувшим летом в расистский скандал после победы со сборной Аргентины на Кубке Америки, Фернандес неубедительно начал новый сезон.

В прессе даже появились слухи о напряжении в отношениях двух Энцо и о том, что 23-летний полузащитник может покинуть "Стэмфорд Бридж".

Однако постепенно Фернандес набрал форму, забив три гола и отдав три результативные передачи в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Аргентинцу очень нравится работать с Мареской и совершенствовать свою игру.

"Когда я пришел, в первые полтора года здесь мне было очень сложно из-за смены тренеров, из-за того, что дела клуба шли неважно, из-за собственных травм".

"Я научился тому, как нужно играть на моей позиции. Со временем я проникся идеей того, чего хочет тренер. Он объяснил мне, чего хочет, и я вникал в его концепцию, учился читать игру. Мне все еще предстоит многое сделать".

"На персональном уровне я чувствую себя очень хорошо. Команда показывает, что обладает очень сильным характером, всегда трудится, остается скромной, и с этим можно добиться великих вещей".

"Нам все еще предстоит проделать большой путь", — цитирует Фернандеса ESPN.


Метки Мареска, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2024 13:00

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  1. closer 24.12.2024 13:49 # closer
    Не фапел, а speed info

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  2. strelok 24.12.2024 13:26 # strelok
    Фото зачет)))

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  3. meshuggah 24.12.2024 13:08 # meshuggah
    бистяра, лучший на своей позиции в апл

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