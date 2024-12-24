Артета готов пригласить игрока на замену Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб может выйти на трансферный рынок в январе для покупки вингера на замену травмированному Букайо Сака.

Накануне стало известно, что Сака пропустит около двух месяцев с надрывом задней поверхности бедра. Одновременно с Букайо в лазарет "Арсенала" угодил и Рахим Стерлинг.



Эта ситуация застала Артету врасплох, и Микель собирается держать нос по ветру в течение зимнего окна.



"Если предоставится невероятная возможность, и если клуб сможет себе это позволить, мы рассмотрим это".



"Подготовка осталась позади, мы подготовились к тому, что что-нибудь может случиться. Мы не могли предположить, что ситуации с Букайо и Рахимом возникнут одновременно. Мы предполагали, что это возникнет где-нибудь еще — например, в оборонительной линии".



"Мы начали сезон с одним из самых коротких составов в Премьер-Лиге, и мы знали это", — цитирует Артету Daily Express.