Артета готов пригласить игрока на замену Сака
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб может выйти на трансферный рынок в январе для покупки вингера на замену травмированному Букайо Сака.
Накануне стало известно, что Сака пропустит около двух месяцев с надрывом задней поверхности бедра. Одновременно с Букайо в лазарет "Арсенала" угодил и Рахим Стерлинг.
Эта ситуация застала Артету врасплох, и Микель собирается держать нос по ветру в течение зимнего окна.
"Если предоставится невероятная возможность, и если клуб сможет себе это позволить, мы рассмотрим это".
"Подготовка осталась позади, мы подготовились к тому, что что-нибудь может случиться. Мы не могли предположить, что ситуации с Букайо и Рахимом возникнут одновременно. Мы предполагали, что это возникнет где-нибудь еще — например, в оборонительной линии".
"Мы начали сезон с одним из самых коротких составов в Премьер-Лиге, и мы знали это", — цитирует Артету Daily Express.
24.12.2024 12:00
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