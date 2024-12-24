Юрич верит, что "Саутгемптон" может избежать вылета из Премьер-Лиги

Главный тренер "Саутгемптона" Иван Юрич считает, что его команда способна сотворить "нечто исключительное", избежав вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

Юрич, назначенный на место уволенного Расселла Мартина, наблюдал с трибун за безголевой ничьей против "Фулхэма" в минувшее воскресенье, потому что еще не получил разрешение на работу в Англии. Это очко стало только шестым набранным "святыми" в этом сезоне Премьер-Лиги.



В данный момент "Саутгемптон" остается на самом дне таблицы Премьер-Лиги, находясь в восьми очках от спасительного места, однако Юрич верит, что чудо возможно.



"Это будет очень тяжелая задача, и мне известно, что в истории еще никто не оставался в Премьер-Лиге, находясь в такой ситуации".



"Но я думаю, здесь много хороших игроков. И я оптимистичен".



"Я увидел их дух, и мы сделали первый шаг к тому, чтобы выступать лучше. Думаю, мы способны сотворить нечто исключительное".



"Парни должны быть очень мотивированы сделать то, что никто и никогда еще не делал", — цитирует Юрича Daily Mail.