Юрич верит, что "Саутгемптон" может избежать вылета из Премьер-Лиги
Главный тренер "Саутгемптона" Иван Юрич считает, что его команда способна сотворить "нечто исключительное", избежав вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.
Юрич, назначенный на место уволенного Расселла Мартина, наблюдал с трибун за безголевой ничьей против "Фулхэма" в минувшее воскресенье, потому что еще не получил разрешение на работу в Англии. Это очко стало только шестым набранным "святыми" в этом сезоне Премьер-Лиги.
В данный момент "Саутгемптон" остается на самом дне таблицы Премьер-Лиги, находясь в восьми очках от спасительного места, однако Юрич верит, что чудо возможно.
"Это будет очень тяжелая задача, и мне известно, что в истории еще никто не оставался в Премьер-Лиге, находясь в такой ситуации".
"Но я думаю, здесь много хороших игроков. И я оптимистичен".
"Я увидел их дух, и мы сделали первый шаг к тому, чтобы выступать лучше. Думаю, мы способны сотворить нечто исключительное".
"Парни должны быть очень мотивированы сделать то, что никто и никогда еще не делал", — цитирует Юрича Daily Mail.
24.12.2024 11:00
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