Клуб Премьер-Лиге сделал предложение по Пепи

Неназванный клуб Премьер-Лиги сделал предложение о покупке нападающего голландского ПСВ Рикардо Пепи.

В прошлом сезоне, своем дебютном за клуб из Эйндховена, Пепи завоевал титул Эредивизии.



В этом сезоне Пепи прибавил еще и сейчас может похвастать 10 голами в рамках Эредивизии. При этом сыграл Рикардо только 636 минут.



По информации Goal, клуб Премьер-Лиги, чье название не может быть раскрыто, надеется приобрести Пепи в январе, уже предложив ПСВ 20 миллионов евро (16.6 млн. фунтов) в качестве компенсации.



Ранее одним из клубов, которые следят за 21-летним игроком сборной Соединенных Штатов, назывался "Ливерпуль".