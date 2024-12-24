Несмотря на настойчивые слухи, нападающий Луис Диас не планирует уходить из "Ливерпуля".

Как и весь "Ливерпуль", Диас уверенно проводит этот сезон. Луис забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, включая дубль против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.



В предыдущие недели будущее Диаса было предметом интенсивных спекуляций. Особенно настойчиво 27-летнего игрока сборной Колумбии сватали в "Барселону".



Однако Sky Sport Germany может подтвердить, что в данный момент Диас не ведет никаких переговоров с другими клубами.



Диас находится в очень хороших отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом и имеет контракт до 2027 года, поэтому у "красных" есть достаточно времени, чтобы уладить вопрос с долгосрочным будущим Луиса.