Диас не планирует уходить из "Ливерпуля"
Несмотря на настойчивые слухи, нападающий Луис Диас не планирует уходить из "Ливерпуля".
Как и весь "Ливерпуль", Диас уверенно проводит этот сезон. Луис забил семь голов в рамках Премьер-Лиги, включая дубль против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.
В предыдущие недели будущее Диаса было предметом интенсивных спекуляций. Особенно настойчиво 27-летнего игрока сборной Колумбии сватали в "Барселону".
Однако Sky Sport Germany может подтвердить, что в данный момент Диас не ведет никаких переговоров с другими клубами.
Диас находится в очень хороших отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом и имеет контракт до 2027 года, поэтому у "красных" есть достаточно времени, чтобы уладить вопрос с долгосрочным будущим Луиса.
24.12.2024 09:00
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