Дэвид Кут не будет подавать апелляцию на свое увольнение
Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут решил не подавать апелляцию на решение судейского корпуса об увольнении.
Напомним, ранее в декабре судейский корпус объявил об увольнении 42-летнего Кута. К такому решению организация Ховарда Уэбба пришла после внутреннего расследования.
Беды Кута начались с распространившегося в социальных сетях видео, на котором Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Затем таблоиды опубликовали ряд материалов, связывая Кута с употреблением наркотиков и даже прозвав Дэвида "кокаиновым рефери".
Как стало известно Daily Mail, в конце концов Кут решил не оспаривать расторжение своего трудового договора, а значит карьера Дэвида в Премьер-Лиге на этом завершена.
24.12.2024 08:00
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Сверх - человек, настоящий 100% гетеросексуал "Дэвид Кут"
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"Ливерпуль" "дерьмом", а бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа — "немецкой п**дой".
Легенда!
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