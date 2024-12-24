Дэвид Кут не будет подавать апелляцию на свое увольнение

Бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут решил не подавать апелляцию на решение судейского корпуса об увольнении.

Напомним, ранее в декабре судейский корпус объявил об увольнении 42-летнего Кута. К такому решению организация Ховарда Уэбба пришла после внутреннего расследования.



Беды Кута начались с распространившегося в социальных сетях видео, на котором Дэвид оскорбляет "Ливерпуль" и бывшего главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Затем таблоиды опубликовали ряд материалов, связывая Кута с употреблением наркотиков и даже прозвав Дэвида "кокаиновым рефери".



Как стало известно Daily Mail, в конце концов Кут решил не оспаривать расторжение своего трудового договора, а значит карьера Дэвида в Премьер-Лиге на этом завершена.