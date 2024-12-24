Аморим получил полный карт-бланш, чтобы разобраться с Рэшфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим получил полный карт-бланш от своих боссов, чтобы разобраться в ситуации с нападающим Маркусом Рэшфордом.

Напомним, Рэшфорд не попадал в заявку "Юнайтед" на три последних матча. Аморим был недоволен поведением Маркуса за пределами футбольного поля.



Вместо того, чтобы склонить голову и сосредоточиться на тренировках, Рэшфорд дал интервью и порассуждал насчет возможного ухода из "Юнайтед", чем дополнительно разозлил Аморима.



Как сообщает The Telegraph, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и исполнительный директор Омар Беррада уже дали понять Амориму, что не будут оказывать на него давление в плане того, чтобы использовать Рэшфорда или, наоборот, изолировать.



Руководство "Юнайтед" предоставило Амориму полную свободу действий в этой ситуации, и это является символом веры клуба в португальского специалиста.



В данный момент "Юнайтед" оценивает Рэшфорда в 40 миллионов фунтов, однако огромная зарплата Маркуса является помехой к смене 27-летним англичанином клуба в январе.