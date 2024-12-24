Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" обратился к агентам Виктора Осимхена. "Манчестер Сити" готов потратиться на Мохаммеда Кудуса. Кристофер Нкунку предложен "Барселоне". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Неназванный европейский клуб хочет арендовать вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо с обязательством по выкупу за 60 миллионов фунтов. (Caught Offside)



"Юнайтед" установил контакт с представителями нападающего "Галатасарая" Виктора Осимхена. (Sacha Tavolieri)



"Юнайтед" и "Реал" заинтересованы в левом защитнике "Милана" Тео Эрнандесе, который перестал ладить со своим главным тренером Пауло Фонсекой и теперь может покинуть клуб. (La Gazzetta dello Sport)



28-летний голкипер "Ботафого" Джон вызывает интерес у "Юнайтед". (The Sun)



Голкипер "Ювентуса" Микеле Ди Грегорио привлек интерес "Манчестер Сити". (Calcio Mercato)



"Сити" готов потратить 66 млн. фунтов на атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса. (Fichajes)



Агент нападающего "Челси" Кристофера Нкунку предложил услуги своего клиента "Барселоне". (Sport)



Скауты "Арсенала" просматривали нападающего "Аталанты" Матео Ретеги. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" готов побороться за нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью. (Ekrem Konur)



"Тоттенхэм" сделал запрос насчет защитника "Аталанты" Бена Годфри. (Football Insider)



"Ньюкасл" открыт к продаже полузащитника Сандро Тонали следующим летом из-за давления правил ФФП. (Football Insider)



"Ньюкасл" следит за защитником "Милана" Фикайо Томори. (TEAMtalk)



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин был предложен двум клубам Серии А. (Nicolo Schira)



Другое



Американский консорциум COH Sports приобрел лидирующий в Чемпионшипе "Шеффилд Юнайтед" у принца Абдуллы. (BBC)



Кевин Нолан будет назначен главным тренером "Нортхэмптона" из Лиги Один. (The Guardian)



"Спортинг" собирается уволить своего главного тренера Жоау Перейру, который был назначен только несколько недель назад вместо ушедшего в "Юнайтед" Рубена Аморима. (Fabrizio Romano)



Бывший наставник "Челси", "Юнайтед" и "Тоттенхэм" Жозе Моуриньо перенес операцию. (Goal)