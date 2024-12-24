"Арсенал" опасается, что Сака пропустит два месяца

Медицинский штаб "Арсенала" опасается, что вингер Букайо Сака пропустит два месяца с травмой задней поверхности бедра.

В минувшую субботу против "Кристал Пэлас" Сака повредил заднюю поверхность бедра уже третий раз в этом сезоне.



На своей пресс-конференции в понедельник главный тренер "Арсенала" Микель Артета лишь сообщил, что Сака пропустит "много недель".



Однако Daily Mail удалось выяснить, что на сей раз речь идет не о растяжении — 23-летний игрок сборной Англии надорвал мышцу.



Сака все еще предстоят дополнительные медицинские тесты, но предварительный диагноз гласит о том, что Букайо будет отсутствовать до конца февраля или даже до начала марта.