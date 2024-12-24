"Арсенал" опасается, что Сака пропустит два месяца
Медицинский штаб "Арсенала" опасается, что вингер Букайо Сака пропустит два месяца с травмой задней поверхности бедра.
В минувшую субботу против "Кристал Пэлас" Сака повредил заднюю поверхность бедра уже третий раз в этом сезоне.
На своей пресс-конференции в понедельник главный тренер "Арсенала" Микель Артета лишь сообщил, что Сака пропустит "много недель".
Однако Daily Mail удалось выяснить, что на сей раз речь идет не о растяжении — 23-летний игрок сборной Англии надорвал мышцу.
Сака все еще предстоят дополнительные медицинские тесты, но предварительный диагноз гласит о том, что Букайо будет отсутствовать до конца февраля или даже до начала марта.
24.12.2024 00:05
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