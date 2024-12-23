"Олд Траффорд" столкнулся с нашествием мышей

"Манчестер Юнайтед" столкнулся с нашествием мышей на своем стадионе "Олд Траффорд".

Пресс-конференция главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима после поражения 0:3 от "Борнмута" накануне была ознаменована протекающим потолком, но это не единственная беда, с которой столкнулся построенный в 1910 году стадион.



Как сообщает Daily Mail, во время недавнего визита инспекторов по гигиене на "Олд Траффорд" были обнаружены следы жизнедеятельности мышей, из-за чего рейтинг стадиона как точки приема пищи был понижен до двух (по пятибальной шкале).



Например, следы мышей были замечены в помещениях для конференций и в киоске, который продает еду фанатам во время матчей.



В данный момент клуб тесно работает со службами, которые занимаются борьбой с вредителями, и местными властями, принимая ряд мер для скорейшего возвращения рейтинга в пять звезд.



Проблема усугубляется тем, что стадион находится между каналом и железной дорогой, а холодная погода заставляет грызунов искать укромные уголки.