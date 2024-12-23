Кулусевски не считает стиль "Тоттенхэма" жизнеспособным

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски заявил, что высокорискованная манера игры главного тренера "шпор" Анге Постекоглу не является жизнеспособной.

Несмотря на острый дефицит игроков, особенно в задней линии, против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье Постекоглу решил сыграть в сугубо атакующей манере, как и всегда.



В итоге "Тоттенхэм" трижды забил "Ливерпулю", но при этом вдвое больше пропустил и в итоге потерпел поражение, которое заставило Кулусевски задуматься, не стоит ли его команде добавить прагматизма, особенно при отсутствии ключевых игроков.



"Если мы хотим добиваться результата, нам нужно контролировать ход матча. Нужно учитывать наше физическое состояние. Нужно учитывать, кто играет. Нужно учитывать, как много матчей мы сыграли за последнюю неделю. Нужно учитывать, против кого мы играем. Нужно учитывать, имели ли игроки отдых. Нужно учитывать это все, потому что здесь все, как в жизни, а не только черное и белое. Есть много факторов".



"Является ли подход "Тоттенхэма" жизнеспособным? Нет, наверное, нет. Но вы должны прибавить и найти пути. Возможно, нам следовало позволить им ("Ливерпулю") больше владеть мячом, но это не то, как мы играем. Мы вышли и выложились без остатка. Это не сработало. Возможно, это станет уроком для нас на следующий раз", — цитирует Кулусевски The Telegraph.