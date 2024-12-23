Аморим раскритиковал окружение Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим раскритиковал окружение своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

Напомним, на непопадание в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" ранее в декабре Рэшфорд отреагировал интервью, в котором заявил, что он открыт к новому вызову в своей карьере.



Аморим сомневается, что сам Рэшфорд хотел так поступить, Рубену кажется, что Маркус поддался влиянию своего окружения.



"Это сложная ситуация. Я понимаю, что вокруг этих игроков много людей, и эти люди принимают решения, инициатором которых сам игрок не является".



"Я здесь всегда для того, чтобы помочь Маркусу или другому игроку. Я должен делать то, что должен делать. Они предпочитают давать интервью, и это не только Маркус. Я отношусь к этому с пониманием".



"Будучи тренером, я сосредоточен на игре и на том, как ты тренируешься. Что касается остального, то мы с клубом разбираемся с вещами по мере их возникновения".



"В данный момент я сосредоточен на улучшении Маркуса, и нам нужен талантливый парень вроде Маркуса. Я уже забыл это интервью и смотрю на то, что я вижу на поле", — сообщил Аморим Sky Sports.