У Ван Дейка нет дедлайна в переговорах с "Ливерпулем"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не устанавливает какого-либо дедлайна в переговорах со своим клубом о новом контракте.

Действующий контракт Ван Дейка истекает в конце сезона, и в данный момент Виргил продолжает переговоры с "Ливерпулем" о продлении сотрудничества.



Однако 33-летний голландец никуда не торопится и готов находиться за столом переговоров столько, сколько нужно.



"У нас совершенно нет дедлайна. Посмотрим, как сложится будущее. Есть ли новости? Нет", — цитирует Ван Дейка The Independent.



Также Ван Дейк высказался по поводу нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, чей контракт тоже истекает в конце сезона.



"Его показатели говорят сами за себя. Он очень особенный спортсмен. Он удивительным образом выступал за клуб, и я надеюсь, он сможет провести свой лучший сезон в клубе, сохраняя свою эффективность и важность за счет своих голов и передач".



"Он профессионал. Теперь нас ждет следующий матч. Следующий сезон? Я не знаю", — добавил Ван Дейк.