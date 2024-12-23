Артета рассказал, кто может заменить Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, кто может заменить травмированного вингера Букайо Сака.

Ранее днем Артета подтвердил, что Сака получил травму задней поверхности бедра против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу и теперь пропустит "много недель".



Одновременно с Сака в лазарет "Арсенала" угодил и Рахим Стерлинг, однако у Артеты все равно хватает вариантов, чтобы закрыть позицию на правом краю атаки.



Прежде всего здесь может сыграть Габриэль Мартинелли, который как раз и перешел слева направо после вынужденной замены Сака на "Селхерст Парк".



"Да, первым делом мы и обратились к этому варианту, особенно потому, что он (Мартинелли) уже играл там прежде. Он играл там в предыдущем матче против "Эвертона" и в последнем матче прошлого сезона. Он был очень хорош".



"Он был очень хорош, он забил гол и отдал результативную передачу. Это хороший вариант".



"Габби (Жезус) играл там. Итан (Нванери) играл там. Лео (Троссард) может сыграть там. Кай (Хаверц) может сыграть там, если попросить его делать другие вещи".



"Мы посмотрим. Мы попробуем другие вещи и спросим, что игроки думают об этом", — цитирует Артету talkSPORT.