Маунт будет отсутствовать до марта

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт рискует задержаться в лазарете аж до марта.

Напомним, Маунт был заменен в самом начале победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" ранее в декабре (1:2).



Это был только четвертый выход 25-летнего англичанина в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Как сообщает talkSPORT, Маунт получил травму задней поверхности бедра, и в "Юнайтед" опасаются, что невезучий игрок пропустит не недели, а месяцы.



С высокой вероятностью Маунт уже не сыграет этой зимой и вернется на футбольное поле лишь в марте.



Добавим, с момента своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов летом 2023 Маунт провел только 20 матчей за "Юнайтед", суммарно сыграв 756 минут. При этом за всю свою карьеру в лондонском клубе Мейсон пропустил только 18 игр.