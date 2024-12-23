Маунт будет отсутствовать до марта

Мейсон Маунт Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт рискует задержаться в лазарете аж до марта.

Напомним, Маунт был заменен в самом начале победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" ранее в декабре (1:2).

Это был только четвертый выход 25-летнего англичанина в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Как сообщает talkSPORT, Маунт получил травму задней поверхности бедра, и в "Юнайтед" опасаются, что невезучий игрок пропустит не недели, а месяцы.

С высокой вероятностью Маунт уже не сыграет этой зимой и вернется на футбольное поле лишь в марте.

Добавим, с момента своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов летом 2023 Маунт провел только 20 матчей за "Юнайтед", суммарно сыграв 756 минут. При этом за всю свою карьеру в лондонском клубе Мейсон пропустил только 18 игр.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 23.12.2024 18:27 # high-malvern
    Люди Африки голодают, Китай загрязняет планету, в Индии до сих пор топят дома навозом... чтобы вот эта сытая тварь на Маунте сидела ровно на жопе.

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  2. chelsiukpro 23.12.2024 18:22 # chelsiukpro
    Красавчик 2-3 матча за сезончик сгоняет...

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  3. closer 23.12.2024 17:21 # closer
    отличные условия видимо в лазарете МЮ

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