Маунт будет отсутствовать до марта
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт рискует задержаться в лазарете аж до марта.
Напомним, Маунт был заменен в самом начале победного для "Юнайтед" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" ранее в декабре (1:2).
Это был только четвертый выход 25-летнего англичанина в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне Премьер-Лиги.
Как сообщает talkSPORT, Маунт получил травму задней поверхности бедра, и в "Юнайтед" опасаются, что невезучий игрок пропустит не недели, а месяцы.
С высокой вероятностью Маунт уже не сыграет этой зимой и вернется на футбольное поле лишь в марте.
Добавим, с момента своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов летом 2023 Маунт провел только 20 матчей за "Юнайтед", суммарно сыграв 756 минут. При этом за всю свою карьеру в лондонском клубе Мейсон пропустил только 18 игр.
23.12.2024 17:00
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Люди Африки голодают, Китай загрязняет планету, в Индии до сих пор топят дома навозом... чтобы вот эта сытая тварь на Маунте сидела ровно на жопе.
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Красавчик 2-3 матча за сезончик сгоняет...
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отличные условия видимо в лазарете МЮ
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