"Пэлас" продлил контракт с Матета до 2027 года
"Кристал Пэлас" продлил контракт со своим нападающим Жан-Филиппом Матета на 12 месяцев — до лета 2027.
В преддверии зимнего трансферного окна Матета находился на пороге 18 заключительных месяцев по своему контракту, однако "Пэлас" воспользовался своей опцией и продлил соглашение Жан-Филиппа.
Таким образом, теперь будущее 27-летнего француза связано с "Селхерст Парк" на ближайшие два с половиной года, сообщает BBC.
В период работы Оливера Гласнера главным тренером Матета утвердился ключевым игроком "Пэлас", забив 11 голов в 10 заключительных матчах прошлого сезона. Затем Жан-Филипп пять раз отличился за сборную Франции на Олимпийских играх в Париже и завоевал серебряную медаль.
В этом сезоне Матета забил семь голов и отдал две результативные передачи в 21 матче за "орлов" во всех соревнованиях.
23.12.2024 16:00
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