"Пэлас" продлил контракт с Матета до 2027 года

"Кристал Пэлас" продлил контракт со своим нападающим Жан-Филиппом Матета на 12 месяцев — до лета 2027.

В преддверии зимнего трансферного окна Матета находился на пороге 18 заключительных месяцев по своему контракту, однако "Пэлас" воспользовался своей опцией и продлил соглашение Жан-Филиппа.



Таким образом, теперь будущее 27-летнего француза связано с "Селхерст Парк" на ближайшие два с половиной года, сообщает BBC.



В период работы Оливера Гласнера главным тренером Матета утвердился ключевым игроком "Пэлас", забив 11 голов в 10 заключительных матчах прошлого сезона. Затем Жан-Филипп пять раз отличился за сборную Франции на Олимпийских играх в Париже и завоевал серебряную медаль.



В этом сезоне Матета забил семь голов и отдал две результативные передачи в 21 матче за "орлов" во всех соревнованиях.