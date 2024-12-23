Шешко остается целью номер один "Арсенала" среди нападающих

Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" является приоритетным вариантом для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты по усилению позиции нападающего.

Острый дефицит голов от нападающих в этом сезоне сделал задачу по приглашению бомбардира приоритетом для "Арсенала" на 2025 год.



По информации Football Transfers, "Арсенал" уже находится в контакте с нападающим "Спортинга" Виктором Дьекерешем, который следующим летом будет доступен для трансфера примерно за 65 миллионов евро (54 млн. фунтов).



Однако Дьекереш является не единственным и даже не основным вариантом "Арсенала", потому что больше всего Артета желает заполучить Шешко.



Артета хотел Шешко еще минувшим летом, но тогда Беньямин отверг интерес "Арсенала" и сменил австрийский "Ред Булл" на "РБ Лейпциг". С тех пор 21-летний словенец забил шесть голов в 15 матчах Бундеслиги.