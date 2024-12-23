Гвардиола считает, что "Сити" оказался в "параллельной реальности"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда оказалась в "параллельной реальности" после своих успехов в предыдущие сезоны.

Поражение 2:1 от "Астон Виллы" в минувшую субботу стало для "Сити" девятым в 12 последних матчах с учетом всех соревнований.



Эта неудачная полоса заставила Гвардиолу поразмышлять о том, как результаты "горожан" контрастируют с прежними временами.



"Когда мы выигрывали много матчей и трофеев, я всегда говорил, что мы будем проигрывать матчи. Когда мы выигрывали 13-14 или 10 матчей подряд и затем проигрывали матч или играли вничью, люди говорили: "Что случилось? Почему вы сыграли вничью или проиграли?" Но таков футбол".



"Мы много побеждали, и это были исключительно, а теперь мы живем в параллельной реальности. Мы не ожидали этого, я лично не ожидал этого, и я не знаю, как это все разрешится. Жизнь дала нам это, и нам нужно это преодолеть", — цитирует Гвардиолу The Independent.