Гвардиола считает, что "Сити" оказался в "параллельной реальности"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда оказалась в "параллельной реальности" после своих успехов в предыдущие сезоны.

Поражение 2:1 от "Астон Виллы" в минувшую субботу стало для "Сити" девятым в 12 последних матчах с учетом всех соревнований.

Эта неудачная полоса заставила Гвардиолу поразмышлять о том, как результаты "горожан" контрастируют с прежними временами.

"Когда мы выигрывали много матчей и трофеев, я всегда говорил, что мы будем проигрывать матчи. Когда мы выигрывали 13-14 или 10 матчей подряд и затем проигрывали матч или играли вничью, люди говорили: "Что случилось? Почему вы сыграли вничью или проиграли?" Но таков футбол".

"Мы много побеждали, и это были исключительно, а теперь мы живем в параллельной реальности. Мы не ожидали этого, я лично не ожидал этого, и я не знаю, как это все разрешится. Жизнь дала нам это, и нам нужно это преодолеть", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2024 14:00

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  1. gary47 23.12.2024 14:59 # gary47
    Ну теперь остается снять все титулы, отправить клуб в Лигу 2, запретить трансферы на 2 года и нехило штрафануть!

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  2. apl-nash 23.12.2024 14:29 # apl-nash
    Подожди ещё, Пепа, будет ещё параллельнее, когда вердикт объявят по 130-ти нарушениям

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  3. ruchinski 23.12.2024 14:05 # ruchinski
    параллельная вселенная без ярдов на закупы.

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