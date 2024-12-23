Невилл объяснил, почему Аморим избавится от Рэшфорда

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим позволит нападающему Маркусу Рэшфору уйти ради "себя и клуба".

Поражение 0:3 от "Борнмута" в воскресенье стало третьим подряд матчем, пропущенным Рэшфордом.



Рэшфорд уже заявил, что открыт к "новому испытанию", и Невилл ожидает, что Аморим не будет церемониться с игроками вроде Маркуса, которые подвели его предшественников.



"Что-нибудь должно измениться в "Манчестер Юнайтед". На протяжении 10 лет примерно одни и те же игроки демонстрируют одни и те же результаты".



"Мы много раз говорили о культуре. Если есть игроки, которые в силу той или иной причины не совсем подходят или которые не обладают достаточным мастерством, их нужно отпускать".



"Рубен Аморим уже знает об этом — пятеро тренеров перед ним потерпели неудачу. Некоторые из них пытались демонстрировать веру в этих игроков".



"Амориму нужно защитить себя и поступить правильно для себя и для клуба", — сообщил Невилл Sky Sports.