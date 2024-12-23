Лисандро Мартинес "на 100 процентов уверен" в успехе МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес выразил уверенность, что его команда сможет достичь успеха.

Накануне "Юнайтед" был разгромлен на своем поле "Борнмутом" со счетом 0:3, а значит Рождество подопечные Рубена Аморима встретят на 13-м месте в Премьер-Лиге.



Однако Мартинес видит поводы для оптимизма. Лисандро считает, что "Юнайтед" играет очень достойно, но просто не реализует свои моменты и неважно оборонятся при стандартных положениях.



"Я всегда говорю, что в такого рода ситуации мы должны показать свой характер. Мы играем столь хорошо, но, к сожалению, мы не смогли забить сегодня. Мы должны верить. В этом клубе мы должны побеждать в каждом матче, и мы знаем это".



"Мы так злы из-за этой ситуации. Особенно нам нужно поработать над стандартами. Я обладаю большой верой в эту команду и этот тренерский штаб. Если бы соперник не забил свой первый гол после стандарта, игра была бы совершенно другой".



"Мы упустили много моментов сегодня. Мы должны были забить. Мы знаем, что нам нужно делать, и мы должны быстро преобразиться. В этом клубе очень высокие ожидания".



"Вы можете видеть, что мы играем столь хорошо, но мы также пропускаем голы, поэтому нам нужно поработать над этим. Я знаю, что фанаты нетерпеливы. Мы — единственные, кто может это изменить. Таков футбол, и нам нужно смириться".



"Мы на 100 процентов уверены, что принесем успех этому клубу. Мы находимся в процессе, и я не хочу указывать пальцем на отдельных игроков. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Мы под большим давлением, но нам нравится это. Я обладаю большой верой в эту группу", — цитирует Мартинеса Daily Mirror.