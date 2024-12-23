У "Челси" нет предложений по Чилуэллу

"Челси" не получил ни одного предложения насчет левого защитника Бена Чилуэлла в преддверии зимнего трансферного окна.

На прошлой неделе главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил мнение, что Чилуэлл и полузащитник Кэрни Чуквуэмека будут первыми, кто захочет покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе ради регулярной игровой практики.



Чилуэлл, которому в минувшую субботу исполнилось 28 лет, сыграл лишь один матч за "Челси" в этом сезоне, отчаявшись заслужить доверие Марески.



Однако The Sun стало известно, что в преддверии открытия зимнего окна "Челси" имеет ровно ноль предложений насчет Чилуэлла — зарплата Бена слишком высока для большинства клубов Премьер-Лиги и Европы.



Чилуэлл только в прошлом году заключил с "Челси" новый долгосрочный контракт, благодаря которому получает около 200,000 фунтов в неделю.



Таким образом, над Чилуэллом, который выигрывал с "Челси" Лигу Чемпионов в 2021 году, нависла реальная угроза застрять на "Стэмфорд Бридж" и остаться без игровых минут еще на полсезона.