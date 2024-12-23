"Юнайтед" возобновил интерес к Мелье

"Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к голкиперу "Лидсу" Илану Мелье.

По информации The Sun, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим желает пригласить голкипера, который составит реальную конкуренцию первому номеру команды Андре Онана.



В данный момент дублером Онана является Алтай Байындыр, однако тот играет крайне редко, вдобавок на "Олд Траффорд" существуют опасения, что 26-летний турок задумывается о смене клуба.



Утверждается, что скаут "Юнайтед" Тони Котон настаивает на приглашении Мелье, которым "красные дьяволы" интересовались еще два года назад, когда "Лидс" вылетел из Премьер-Лиги.



К своим 24 годам Мелье сыграл уже свыше 240 матчей на профессиональном уровне. В этом сезоне Илан является лучшим голкипером Чемпионшипа по количеству "клин-шитов" — 12 в 22 играх.