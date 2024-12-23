Слот: "Сложно удержаться на вершине"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда не может придавать большого значения своему лидерству в Премьер-Лиге на Рождество.

Накануне "Ливерпуль" одержал победу 3:6 в гостях у "Тоттенхэма", благодаря чему встретит Рождество на вершине Премьер-Лиги, имея четыре очка преимущества над ближайшим преследователем и матч в запасе.



Однако Слот предостерегает "Ливерпуль" от самоуспокоенности. Арне указывает на коварство Премьер-Лиги, где потерять очки можно в любой момент.



"Это было тотальное доминирование, и мы так много раз переигрывали их. Думаю, мы могли забить больше, чем наши шесть голов".



"Конечно, это кое-что значит, если мы встречаем Рождество на вершине. Ты всегда предпочитаешь быть там, где мы находимся, нежели на другой позиции в таблице. Как вы знаете и как я знаю, я уже выигрывал лигу однажды (с "Фейеноордом"), и я знаю, как сложно удержаться на вершине".



"Ты должен играть в свою лучшую игру каждую минуту каждого своего матча. Поэтому завоевать титул так сложно. Непросто проявлять себя каждые три-четыре дня. На прошлой неделе мы убедились, как легко получить красную карточку в одном эпизоде. Такие вещи могут случаться по ходу сезона".



"Против "Ньюкасла" мы вели 3:2, потеряли концентрацию в одно эпизоде и лишились трех очков — такова Премьер-Лига. Я не ожидал, что "Челси" потеряет очки сегодня — это может случиться в любом матче, и это делает Премьер-Лигу такой особенной. Так много людей хотят смотреть ее, и поэтому мы играем на Рождество", — цитирует Слота Daily Mail.