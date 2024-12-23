Слот: "Наша лучшая выездная игра"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот назвал победу 3:6 над "Тоттенхэмом" лучшей игрой своей команды на выезде в этом сезоне.

В воскресенье "Ливерпуль" надругался над ослабленной травмами обороной "Тоттенхэма", лишь в концовке сбавив обороты и позволив сопернику чуть подсластить свое поражение.



Слот остался доволен увиденным, хотя есть вещи, за которые Арне готов упрекнуть свою команду.



"Это было очень хорошо. Возможно, это была наша лучшая выездная игра, хотя мне очень понравилось и то, что я увидел против "Манчестер Юнайтед" (в сентябре)".



"До 60-й или 65-й минуты я по-настоящему наслаждался тем, что видел. Конечно, один раз мы попались, когда пытались разыгрывать мяч от обороны, и это немедленно обернулось голом "Тоттенхэма".



"Я думал, что уйти на перерыв при счете 2:1 не было бы справедливо, учитывая все имевшиеся у нас моменты. Поэтому я был весьма рад тем фактом, что мы сделали счет 3:1.



"Затем 4:1, 5:1, невероятная игра, но далее вы убедились в одной вещи. Не имеет значения, какими классными игроками вы обладаете, но если они думают, что в этой лиге и особенно против такого соперника можно больше не бегать, то соперник немедленно начнет созидать, потому что они тоже хороши с мячом".



"Именно так и произошло, и они забили два гола. Если честно, я был рад, что мы забили свой шестой гол", — цитирует Слота The Independent.