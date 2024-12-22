Постекоглу объяснил, почему "Тоттенхэм" пропускает так много
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу объяснил неважную игру своей команды в обороне обилием кадровых проблем.
"Тоттенхэм" пропустил 15 голов в шести последних матчах во всех соревнованиях, включая сразу шесть от "Ливерпуля" в воскресенье.
После поражения 3:6 от лидера Премьер-Лиги Постекоглу поспешил напомнить, что Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи в данный момент травмированы.
"Я просто собираюсь остановить эти вопросы. Если люди не могут видеть очевидных вещей, я не собираюсь указывать им. Делайте из этого любую историю, как захотите, потому что да, мы пропускаем голы".
"Если вы не хотите учитывать тот факт, что нам не хватает голкипера, двух центральных защитников и левого защитника, то я не знаю, что и сказать".
"Думаю, люди склонны думать самостоятельно. Они могут думать, что я делаю свою работу хорошо или плохо, и это нормально".
"Это довольно значительно. Заберите у "Ливерпуля" — или какой-либо другой команды — их голкипера, двух центральных защитников и левого защитника, и им тоже будет тяжело", — цитирует Постекоглу talkSPORT.
22.12.2024 23:00
Просмотров: 723
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бомбалейла
(ответить)
Этот тренер не очень любит подстраиватся под соперника! И это плохо. Хотя и анализ перед игрой делают спецы и оговаривают с тренером. Решил играть в любимый футбол колбасни :) неудивился если счет был бы крупнее.
(ответить)
Так они в 9 человек в прошлом году все равно вас катали, как лохов, судья вытащил. игроков у них не хватает
(ответить)
Потому что дырявая защита. И тренер лох.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий