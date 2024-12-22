Постекоглу объяснил, почему "Тоттенхэм" пропускает так много

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу объяснил неважную игру своей команды в обороне обилием кадровых проблем.

"Тоттенхэм" пропустил 15 голов в шести последних матчах во всех соревнованиях, включая сразу шесть от "Ливерпуля" в воскресенье.

После поражения 3:6 от лидера Премьер-Лиги Постекоглу поспешил напомнить, что Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки Ван де Вен и Дестини Удоджи в данный момент травмированы.

"Я просто собираюсь остановить эти вопросы. Если люди не могут видеть очевидных вещей, я не собираюсь указывать им. Делайте из этого любую историю, как захотите, потому что да, мы пропускаем голы".

"Если вы не хотите учитывать тот факт, что нам не хватает голкипера, двух центральных защитников и левого защитника, то я не знаю, что и сказать".

"Думаю, люди склонны думать самостоятельно. Они могут думать, что я делаю свою работу хорошо или плохо, и это нормально".

"Это довольно значительно. Заберите у "Ливерпуля" — или какой-либо другой команды — их голкипера, двух центральных защитников и левого защитника, и им тоже будет тяжело", — цитирует Постекоглу talkSPORT.


Метки Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 23.12.2024 00:24 # ilovemanutd
    Бомбалейла

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  2. chelsiukpro 22.12.2024 23:38 # chelsiukpro
    Этот тренер не очень любит подстраиватся под соперника! И это плохо. Хотя и анализ перед игрой делают спецы и оговаривают с тренером. Решил играть в любимый футбол колбасни :) неудивился если счет был бы крупнее.

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  3. metkii 22.12.2024 23:05 # metkii
    Так они в 9 человек в прошлом году все равно вас катали, как лохов, судья вытащил. игроков у них не хватает

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  4. cristian-romero 22.12.2024 23:04 # cristian-romero
    Потому что дырявая защита. И тренер лох.

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