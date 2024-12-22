Аморим не удивлен сложностью работы с МЮ

Рубен Аморим Рубен Аморим заявил, что сложность работы с "Манчестер Юнайтед" не стала для него сюрпризом.

Обрадовав своих фанатов победой в дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, посреди недели "Юнайтед" уступил "Тоттенхэму" и вылетел из Кубка Лиги, а в воскресенье был разгромлен "Борнмутом" в Премьер-Лиге.

Домашнее поражение 0:3 от "вишенок" показало, за сколь сложную и большую работу взялся Аморим, однако Рубен к этому и готовился, когда переходил из "Спортинга" в ноябре.

"Я всегда ожидал, что это будет сложно, особенно в эти напряженные месяцы".

"Это не оказалось другим, нежели я ожидал, поэтому мы готовы к этому испытанию", — цитирует Аморима Evening Standard.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 22:00

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  1. gidro-met 22.12.2024 22:49 # gidro-met
    Получается временный ВаН Нистелрой был успешен , но сейчас его Лестер приютил

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  2. imf-tua 22.12.2024 22:05 # imf-tua
    Ну не тянешь ты, долбаеб, уйди по собственному желанию пока не поздно, мы итак настрадались за все эти годы... Даже наш лучший игрок Гарначо превращается в мусор из-за этого цыганского физрука. Тен Хаг был единственным, кто способен был вернуть прежний мю. До сих пор больно от ухода Эрика.

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