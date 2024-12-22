Аморим не удивлен сложностью работы с МЮ

Рубен Аморим заявил, что сложность работы с "Манчестер Юнайтед" не стала для него сюрпризом.

Обрадовав своих фанатов победой в дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, посреди недели "Юнайтед" уступил "Тоттенхэму" и вылетел из Кубка Лиги, а в воскресенье был разгромлен "Борнмутом" в Премьер-Лиге.



Домашнее поражение 0:3 от "вишенок" показало, за сколь сложную и большую работу взялся Аморим, однако Рубен к этому и готовился, когда переходил из "Спортинга" в ноябре.



"Я всегда ожидал, что это будет сложно, особенно в эти напряженные месяцы".



"Это не оказалось другим, нежели я ожидал, поэтому мы готовы к этому испытанию", — цитирует Аморима Evening Standard.