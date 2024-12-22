"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче с девятью голами

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал уверенную победу 3:6 над "Тоттенхэмом", чем обеспечил себе четырехочковый отрыв во главе Премьер-Лиги на Рождество.

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 4:3 над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги.

"Красные" вернулись к основному сочетанию игроков после кубкового матча против "Саутгемптона" посреди недели. Дарвин Нуньес и Диогу Жота оказались среди запасных.

Матч в Северном Лондоне начался с того, что Фрэйзер Форстер взялся за свое и подарил мяч Мохамеду Салаху, но тот слегка не попал по воротам.

"Ливерпуль" продолжил атаковать, и на 18-й минуте Мохамед, взяв игру на себя и ворвавшись в штрафную, пробил в перекладину.

На 23-й минуте "Тоттенхэм" все-таки дрогнул под давлением. Трент Александер-Арнольд навесил на границу вратарской площади, а Луис Диас, извернувшись, пробил головой — 0:1.

После гола Диаса игра не изменилась, и на 36-й минуте гости укрепили свое преимущество. Доминику Собослаи не дали пробить головой после подачи верхом в штрафную, однако мяч отскочил к находившемуся поблизости Алексису Макаллистеру, который головой поразил ворота — 0:2.

В концовке тайма "шпоры" все же оживились и отыграли один гол. Джеймс Мэддисон подхватил мяч на чужой половине поля после единоборства Макаллистера и Деяна Кулусевски, продвинулся до границы штрафной и нанес обводящий удар рядом со штангой — 1:2.

"Тоттенхэм" воодушевился, но перед самым уходом команд на перерыв нарвался на быструю атаку, в завершении которой Собослаби открылся в штрафной и покатил мяч между ног Форстеру — 1:3.

На 54-й минуте хозяева пропустили четвертый гол. Арчи Грей прервал прострел вдоль ворот Коди Гакпо, затем заблокировал удар Собослаи, но мяч отскочил к Салаху, который тут же сыграл на добивании — 1:4.

На 57-й минуте мог отличиться Собослаи. Доминик уже обошел Форстера, но с острого угла лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.

На 61-й минуте счет стал просто неприличным. Собослаи ворвался в штрафную, после чего отпасовал в центр площадки на Салаха — 1:5.

После пятого гола "Ливерпуль" несколько успокоился и даже позволил сопернику отыграть еще один гол на 72-й минуте. Доминик Соланке "черпаком" с рикошетом сделал передачу в штрафную, а Кулусевски пробил с лету — 2:5.

На 83-й минуте "шпоры" отыграли третий гол. Это Соланке пробил с близкого расстояния после скидки головой Бреннана Джонсона — 3:5.

Надежды хозяев на "камбэк" были разрушены на 85-й минуте, потому что Диас поразил ворота с острого угла — 3:6. На этом команды решили закончить свою перестрелку.

Мало какой команде удается забить "Ливерпулю" трижды. "Тоттенхэм" это сделал, но все равно с треском проиграл. "Красные" немного рано расслабились, но в целом их победа не вызывает никаких вопросов.

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 21:30

Количество просмотров Просмотров: 2716

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 22.12.2024 22:44 # narcot
    ухахахахахахахахахах)) русня оруууууууууууу


    Участник войны, ставший мэром города в Кировской области, вскрыл факты коррупции. Теперь местные чиновники хотят отправить его обратно на фронт

    Мобилизованный Никита Горелов стал мэром города Сосновка в Кировской области всего несколько месяцев назад. Поучаствовать в выборах на этот пост его позвали местные чиновники, в том числе министр внутренней политики и вице-губернатор региона. 10 октября он был избран главой города, в связи с чем его демобилизовали.

    Теперь же ему пришло предписание вернуться обратно на войну. Горелов связывает это с тем, что он «затронул тему коррупции в нашем городе» и владеет «информацией, затрагивающей интересы влиятельных и бесчестных людей», «достаточной для того, чтобы, как минимум уволить этих бандеровцев за служебное несоответствие, а как максимум посадить на много лет». Военный назвал это «провокацией» региональных и городских чиновников.

    «Обращаюсь к губернатору области Соколову А. В. Честно говоря, мне не очень понятна ситуация, так как три месяца я уже работаю главой. Для чего я был отозван с Донбасса? Если для того, чтобы на честного человека и патриота города списать всё и потом списать его самого, то мы друг друга на берегу не правильно поняли. Этого не будет», — написал он в своем тг-канале.

    По его словам речь идет об «отмыве денег на строительстве дома на улице Советская, 77 и недостроенного дома на улице Трудовые резервы», а также других «гнойниках», которые принесли ущерб государству в сотни миллионов рублей.

    (ответить)

  2. gameboy 22.12.2024 22:43 # gameboy
    Клопп наверно уже себе все локти искусал
    Такую машину выстроил и ушёл не дождавшись смены поколения в Сосити

    (ответить)

  3. gameboy 22.12.2024 22:41 # gameboy
    Проиграло лондонское недоразумение, а обоссаны пенсы


    Ну как так то?

    (ответить)

  4. dexter 22.12.2024 22:36 # dexter
    Ждем Коната и обора - БЕТОН. Джо налево и АРл можно не продолжать.

    (ответить)

  5. zaeba1l 22.12.2024 22:35 # zaeba1l
    Ну что в сухом остатке?
    Ливерпуль первый, а преследователь обосрался.
    Город ведь тот же Ливерпуль!!! Славный. Лондонгандонси не поддающийся.
    Другой из Лондонгандонхи пытался устоять, но трахнули его 6 раз.
    Это Темза!

    (ответить)

  6. liverpo0ol 22.12.2024 22:35 # liverpo0ol
    Дайч дал бой выскочкам

    (ответить)

  7. lovrentiy 22.12.2024 22:17 # lovrentiy
    Следующий тур Эвертон играет с МС, где тоже может отобрать очки

    (ответить)

  8. moneycity 22.12.2024 22:10 # moneycity
    Арсенал пока что самая блеклая команда в АПЛ.
    Артета решил отказаться от атакующего футбола в угоду тактики автобуса, в расчёте на то, что именно этого не хватало два года подряд, а в итоге всё стало только хуже.

    (ответить)

  9. bembo 22.12.2024 22:09 # bembo
    петушары слили заведомо матч, лишь бы подсолить императорам.

    в то время как ириски свое очко рвали за подзалупл.
    и потом не говорите, что апл и фа не предвзяты к подзалуплу

    (ответить)

  10. chelsiukpro 22.12.2024 22:04 # chelsiukpro
    Петухи очень удобные для Лузерпуля т.к высокая оборона а колбасня как раз играет в такой футбол закидывая мячи на атакующих в свободное пространство.

    (ответить)

  11. zheka000000 22.12.2024 22:03 # zheka000000
    Князи унизили петушню. Красота

    (ответить)

  12. dexter 22.12.2024 21:59 # dexter
    Постекоглу - не тренер. Кусок говна а ля Пеп. Вот есть схема и мой вижн - играем...

    (ответить)

  13. skychnie-oboi 22.12.2024 21:55 # skychnie-oboi
    Пенсы где вы будете праздновать наше чемпионство?!

    - конкурентов НЕТ!

    (ответить)

  14. volfovich-ynwa 22.12.2024 21:51 # volfovich-ynwa
    Выиграл Ливерпуль, а обоссаны хохлопенсы.

    (ответить)

  15. papka-legend 22.12.2024 21:51 # papka-legend
    Жалко этого Пастухоглы. Забили больше всез в лиге, значит проблем с голами нет. Нужно защиту укреплять

    (ответить)

  16. zaeba1l 22.12.2024 21:43 # zaeba1l
    Норм так шпорикам дали надежду.. Пусть ебут других.

    (ответить)

  17. brown-ale 22.12.2024 21:42 # brown-ale
    Это какие-то петушиные бои.

    (ответить)

  18. lovrentiy 22.12.2024 21:39 # lovrentiy
    Собственно не плохо, но в середине второго тайма бросили играть и подарили лишние голы шпорам, который кстати лидируют по забитым мячам в АПЛ.
    Жота не вписался в игру, Робертсон по прежнему не вывозит, Аллисон уже не выручает как в прежнее времена, остальные все на уровне.

    (ответить)

  19. alexomck 22.12.2024 21:38 # alexomck
    Забитые:

    1. Тоттенхэм 39
    2. Ливерпуль 37
    3. Челси 37
    4. Арсенал 34


    Пропущенные:

    1. Ливерпуль 16
    2. Арсенал 16
    3. Ноттингем Форест 19
    4. Челси 19


    Разница:

    1. Ливерпуль 21
    2. Арсенал 18
    3. Челси 18
    4. Тоттенхэм 14

    (ответить)

  20. skychnie-oboi 22.12.2024 21:36 # skychnie-oboi
    Пенсики погорели в 720п.

    Матч гавно - пропустили какую то парашу.Ненавижу такие матчи.Лучше сыграть уверенно на 2-0, чем такую ебанину делать, когда соперник лежа забивает с сигаретой в руке из момента, который может случится раз на 50000000.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: