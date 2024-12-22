"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче с девятью голами

"Ливерпуль" одержал уверенную победу 3:6 над "Тоттенхэмом", чем обеспечил себе четырехочковый отрыв во главе Премьер-Лиги на Рождество.

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 4:3 над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги.



"Красные" вернулись к основному сочетанию игроков после кубкового матча против "Саутгемптона" посреди недели. Дарвин Нуньес и Диогу Жота оказались среди запасных.



Матч в Северном Лондоне начался с того, что Фрэйзер Форстер взялся за свое и подарил мяч Мохамеду Салаху, но тот слегка не попал по воротам.



"Ливерпуль" продолжил атаковать, и на 18-й минуте Мохамед, взяв игру на себя и ворвавшись в штрафную, пробил в перекладину.



На 23-й минуте "Тоттенхэм" все-таки дрогнул под давлением. Трент Александер-Арнольд навесил на границу вратарской площади, а Луис Диас, извернувшись, пробил головой — 0:1.



После гола Диаса игра не изменилась, и на 36-й минуте гости укрепили свое преимущество. Доминику Собослаи не дали пробить головой после подачи верхом в штрафную, однако мяч отскочил к находившемуся поблизости Алексису Макаллистеру, который головой поразил ворота — 0:2.



В концовке тайма "шпоры" все же оживились и отыграли один гол. Джеймс Мэддисон подхватил мяч на чужой половине поля после единоборства Макаллистера и Деяна Кулусевски, продвинулся до границы штрафной и нанес обводящий удар рядом со штангой — 1:2.



"Тоттенхэм" воодушевился, но перед самым уходом команд на перерыв нарвался на быструю атаку, в завершении которой Собослаби открылся в штрафной и покатил мяч между ног Форстеру — 1:3.



На 54-й минуте хозяева пропустили четвертый гол. Арчи Грей прервал прострел вдоль ворот Коди Гакпо, затем заблокировал удар Собослаи, но мяч отскочил к Салаху, который тут же сыграл на добивании — 1:4.



На 57-й минуте мог отличиться Собослаи. Доминик уже обошел Форстера, но с острого угла лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.



На 61-й минуте счет стал просто неприличным. Собослаи ворвался в штрафную, после чего отпасовал в центр площадки на Салаха — 1:5.



После пятого гола "Ливерпуль" несколько успокоился и даже позволил сопернику отыграть еще один гол на 72-й минуте. Доминик Соланке "черпаком" с рикошетом сделал передачу в штрафную, а Кулусевски пробил с лету — 2:5.



На 83-й минуте "шпоры" отыграли третий гол. Это Соланке пробил с близкого расстояния после скидки головой Бреннана Джонсона — 3:5.



Надежды хозяев на "камбэк" были разрушены на 85-й минуте, потому что Диас поразил ворота с острого угла — 3:6. На этом команды решили закончить свою перестрелку.



Мало какой команде удается забить "Ливерпулю" трижды. "Тоттенхэм" это сделал, но все равно с треском проиграл. "Красные" немного рано расслабились, но в целом их победа не вызывает никаких вопросов.



"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче