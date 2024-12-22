"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" в матче с девятью голами
"Ливерпуль" одержал уверенную победу 3:6 над "Тоттенхэмом", чем обеспечил себе четырехочковый отрыв во главе Премьер-Лиги на Рождество.
Стартовый состав "шпор" не изменился относительно победы 4:3 над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги.
"Красные" вернулись к основному сочетанию игроков после кубкового матча против "Саутгемптона" посреди недели. Дарвин Нуньес и Диогу Жота оказались среди запасных.
Матч в Северном Лондоне начался с того, что Фрэйзер Форстер взялся за свое и подарил мяч Мохамеду Салаху, но тот слегка не попал по воротам.
"Ливерпуль" продолжил атаковать, и на 18-й минуте Мохамед, взяв игру на себя и ворвавшись в штрафную, пробил в перекладину.
На 23-й минуте "Тоттенхэм" все-таки дрогнул под давлением. Трент Александер-Арнольд навесил на границу вратарской площади, а Луис Диас, извернувшись, пробил головой — 0:1.
После гола Диаса игра не изменилась, и на 36-й минуте гости укрепили свое преимущество. Доминику Собослаи не дали пробить головой после подачи верхом в штрафную, однако мяч отскочил к находившемуся поблизости Алексису Макаллистеру, который головой поразил ворота — 0:2.
В концовке тайма "шпоры" все же оживились и отыграли один гол. Джеймс Мэддисон подхватил мяч на чужой половине поля после единоборства Макаллистера и Деяна Кулусевски, продвинулся до границы штрафной и нанес обводящий удар рядом со штангой — 1:2.
"Тоттенхэм" воодушевился, но перед самым уходом команд на перерыв нарвался на быструю атаку, в завершении которой Собослаби открылся в штрафной и покатил мяч между ног Форстеру — 1:3.
На 54-й минуте хозяева пропустили четвертый гол. Арчи Грей прервал прострел вдоль ворот Коди Гакпо, затем заблокировал удар Собослаи, но мяч отскочил к Салаху, который тут же сыграл на добивании — 1:4.
На 57-й минуте мог отличиться Собослаи. Доминик уже обошел Форстера, но с острого угла лишь всколыхнул сетку ворот со внешней стороны.
На 61-й минуте счет стал просто неприличным. Собослаи ворвался в штрафную, после чего отпасовал в центр площадки на Салаха — 1:5.
После пятого гола "Ливерпуль" несколько успокоился и даже позволил сопернику отыграть еще один гол на 72-й минуте. Доминик Соланке "черпаком" с рикошетом сделал передачу в штрафную, а Кулусевски пробил с лету — 2:5.
На 83-й минуте "шпоры" отыграли третий гол. Это Соланке пробил с близкого расстояния после скидки головой Бреннана Джонсона — 3:5.
Надежды хозяев на "камбэк" были разрушены на 85-й минуте, потому что Диас поразил ворота с острого угла — 3:6. На этом команды решили закончить свою перестрелку.
Мало какой команде удается забить "Ливерпулю" трижды. "Тоттенхэм" это сделал, но все равно с треском проиграл. "Красные" немного рано расслабились, но в целом их победа не вызывает никаких вопросов.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
22.12.2024 21:30
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ухахахахахахахахахах)) русня оруууууууууууу
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По его словам речь идет об «отмыве денег на строительстве дома на улице Советская, 77 и недостроенного дома на улице Трудовые резервы», а также других «гнойниках», которые принесли ущерб государству в сотни миллионов рублей.
(ответить)
Клопп наверно уже себе все локти искусал
Такую машину выстроил и ушёл не дождавшись смены поколения в Сосити
(ответить)
Проиграло лондонское недоразумение, а обоссаны пенсы
Ну как так то?
(ответить)
Ждем Коната и обора - БЕТОН. Джо налево и АРл можно не продолжать.
(ответить)
Ну что в сухом остатке?
Ливерпуль первый, а преследователь обосрался.
Город ведь тот же Ливерпуль!!! Славный. Лондонгандонси не поддающийся.
Другой из Лондонгандонхи пытался устоять, но трахнули его 6 раз.
Это Темза!
(ответить)
Дайч дал бой выскочкам
(ответить)
Следующий тур Эвертон играет с МС, где тоже может отобрать очки
(ответить)
Арсенал пока что самая блеклая команда в АПЛ.
Артета решил отказаться от атакующего футбола в угоду тактики автобуса, в расчёте на то, что именно этого не хватало два года подряд, а в итоге всё стало только хуже.
(ответить)
петушары слили заведомо матч, лишь бы подсолить императорам.
в то время как ириски свое очко рвали за подзалупл.
и потом не говорите, что апл и фа не предвзяты к подзалуплу
(ответить)
Петухи очень удобные для Лузерпуля т.к высокая оборона а колбасня как раз играет в такой футбол закидывая мячи на атакующих в свободное пространство.
(ответить)
Князи унизили петушню. Красота
(ответить)
Постекоглу - не тренер. Кусок говна а ля Пеп. Вот есть схема и мой вижн - играем...
(ответить)
Пенсы где вы будете праздновать наше чемпионство?!
- конкурентов НЕТ!
(ответить)
Выиграл Ливерпуль, а обоссаны хохлопенсы.
(ответить)
Жалко этого Пастухоглы. Забили больше всез в лиге, значит проблем с голами нет. Нужно защиту укреплять
(ответить)
Норм так шпорикам дали надежду.. Пусть ебут других.
(ответить)
Это какие-то петушиные бои.
(ответить)
Собственно не плохо, но в середине второго тайма бросили играть и подарили лишние голы шпорам, который кстати лидируют по забитым мячам в АПЛ.
Жота не вписался в игру, Робертсон по прежнему не вывозит, Аллисон уже не выручает как в прежнее времена, остальные все на уровне.
(ответить)
Забитые:
1. Тоттенхэм 39
2. Ливерпуль 37
3. Челси 37
4. Арсенал 34
Пропущенные:
1. Ливерпуль 16
2. Арсенал 16
3. Ноттингем Форест 19
4. Челси 19
Разница:
1. Ливерпуль 21
2. Арсенал 18
3. Челси 18
4. Тоттенхэм 14
(ответить)
Пенсики погорели в 720п.
Матч гавно - пропустили какую то парашу.Ненавижу такие матчи.Лучше сыграть уверенно на 2-0, чем такую ебанину делать, когда соперник лежа забивает с сигаретой в руке из момента, который может случится раз на 50000000.
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