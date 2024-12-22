Аморим: "Мы должны преодолеть это, сражаясь"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команде нужно сражаться, чтобы преодолеть свои проблемы.

Домашнее поражение 0:3 от "Борнмута" в воскресенье означает, что "Юнайтед" встретит Рождество на 13-м месте в Премьер-Лиге — рекордно низком месте для "красных дьяволов" с 1989 года.



Аморим чувствует, что этим разгромом страдания "Юнайтед" не закончатся. Рубен ожидает больше проблем впереди.



"Нам пришлось тяжело в этом матче. Мы снова пострадали от стандартных положений и немного нервничали".



"Мы должны преодолеть это, сражаясь. Мы должны сосредоточиться на своей работе, а не на ощущении на стадионе — с первой минуты здесь было много беспокойства. Это очень тяжело. Каждый страдает".



"Мы пропускаем слишком много голов, и нам нужно заняться этим. Натренировать их — это моя ответственность. Проигрывать дома 0:3 — это очень тяжело".



"Нам придется страдать снова. Это сложный момент, но мы постараемся одержать победу. Мы будем стараться до конца. Нам нельзя прятаться от этого", — цитирует Аморима Daily Star.