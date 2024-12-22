Мареска: "Мы должны научиться играть разные матчи"
После безголевой ничьей против "Эвертона" главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его молодая команда должна "научиться играть разные матчи".
В воскресенье "Челси" так и не подобрал ключей к воротам хозяев "Гудисон Парк" и несколько раз мог пропустить сам.
Тем не менее, Мареска гордится своими подопечными и надеется, что "Челси" извлечет урок.
"Я весьма переживал насчет этого матча. Это непростой матч, непростой стадион, непростая команда. В плане оборонительной игры они соответствуют высшему уровню. Против них вам сложно создавать моменты".
"Вам нужно справляться с этим и научиться играть разные матчи. Длинные забросы мяча, подборы, свободные пространств. стандарты. В футболе не все зависит от того, как хорошо мы играем с мячом. Это также зависит от того, как хорошо вы обороняетесь и справляетесь с перечисленными мною вещами. Я очень горжусь сегодня".
"Сегодня был совершенно другой матч в сравнении с другими. Это должно стать уроком. Это было непросто, но игроки показали свою сплоченность и сделали это великолепно", — цитирует Мареску Evening Standard.
22.12.2024 20:00
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Убогие хорошо отзащищались, почти не позволив Челси создавать моменты. Удар головой в штангу после корнера, вроде, и все что гостям удалось. Странно, что назло нам не слили, как это не раз было в матчах с Сити.
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