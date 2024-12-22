Мареска: "Мы должны научиться играть разные матчи"

После безголевой ничьей против "Эвертона" главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его молодая команда должна "научиться играть разные матчи".

В воскресенье "Челси" так и не подобрал ключей к воротам хозяев "Гудисон Парк" и несколько раз мог пропустить сам.



Тем не менее, Мареска гордится своими подопечными и надеется, что "Челси" извлечет урок.



"Я весьма переживал насчет этого матча. Это непростой матч, непростой стадион, непростая команда. В плане оборонительной игры они соответствуют высшему уровню. Против них вам сложно создавать моменты".



"Вам нужно справляться с этим и научиться играть разные матчи. Длинные забросы мяча, подборы, свободные пространств. стандарты. В футболе не все зависит от того, как хорошо мы играем с мячом. Это также зависит от того, как хорошо вы обороняетесь и справляетесь с перечисленными мною вещами. Я очень горжусь сегодня".



"Сегодня был совершенно другой матч в сравнении с другими. Это должно стать уроком. Это было непросто, но игроки показали свою сплоченность и сделали это великолепно", — цитирует Мареску Evening Standard.