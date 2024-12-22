"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"

Как и год назад, "Манчестер Юнайтед" потерпел разгромное поражение от "Борнмута" в домашних стенах — 0:3.

Маркус Рэшфорд третий раз подряд не попал в заявку "красных дьяволов". Среди тех, кто получил место в старте, оказались Тирелл Маласиа, Амад Диалло и Джошуа Зиркзее.



В стартовый состав "вишенок" вернулся Тайлер Адамс, заменив Льюиса Кука.



В начале матча команды действовали без реальных моментов, но "Борнмут" играл практически на равных, а на 29-й минуте даже открыл счет. Это Дин Хейсен головой замкнул подачу партнером со штрафного — 0:1.



Хозяева активизировались и подвергли своего соперника серьезному давлению в остатке первого тайма, но либо промахивались сами, либо не могли пробить голкипера гостей Кепу Аррисабалагу.



Во втором тайме "дьяволы" продолжили давить, но на 59-й минуте обожглись. Нуссаир Мазрауи в подкате сфолил в своей штрафной на Джастине Клюйверте, который сам и реализовал пенальти — 0:2.



Не успев прийти в себя, "Юнайтед" пропустил третий гол. Это Антуан Семеньо пробил из центра штрафной после передачи назад от Данго Уаттара — 0:3.



Еще какое-то время хозяева активно атаковали, но постепенно успокоились и смирились со своей участью.



Как и в прошлом сезоне, "Борнмут" увозит с "Олд Траффорд" победу со счетом 0:3. "Вишенки" сыграли почти безупречно, и результат выглядит справедливым.



"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче