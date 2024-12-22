"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"

Антуан Семеньо Как и год назад, "Манчестер Юнайтед" потерпел разгромное поражение от "Борнмута" в домашних стенах — 0:3.

Маркус Рэшфорд третий раз подряд не попал в заявку "красных дьяволов". Среди тех, кто получил место в старте, оказались Тирелл Маласиа, Амад Диалло и Джошуа Зиркзее.

В стартовый состав "вишенок" вернулся Тайлер Адамс, заменив Льюиса Кука.

В начале матча команды действовали без реальных моментов, но "Борнмут" играл практически на равных, а на 29-й минуте даже открыл счет. Это Дин Хейсен головой замкнул подачу партнером со штрафного — 0:1.

Хозяева активизировались и подвергли своего соперника серьезному давлению в остатке первого тайма, но либо промахивались сами, либо не могли пробить голкипера гостей Кепу Аррисабалагу.

Во втором тайме "дьяволы" продолжили давить, но на 59-й минуте обожглись. Нуссаир Мазрауи в подкате сфолил в своей штрафной на Джастине Клюйверте, который сам и реализовал пенальти — 0:2.

Не успев прийти в себя, "Юнайтед" пропустил третий гол. Это Антуан Семеньо пробил из центра штрафной после передачи назад от Данго Уаттара — 0:3.

Еще какое-то время хозяева активно атаковали, но постепенно успокоились и смирились со своей участью.

Как и в прошлом сезоне, "Борнмут" увозит с "Олд Траффорд" победу со счетом 0:3. "Вишенки" сыграли почти безупречно, и результат выглядит справедливым.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2024 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1211

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Последние комментарии:




  1. gameboy 22.12.2024 19:41 # gameboy
    Че там по пиздабольси?

    (ответить)

  2. gidro-met 22.12.2024 19:41 # gidro-met
    Борнмут фаворит, борется за еврокубки .

    Так что все закономерно, победа фаворита

    (ответить)

  3. insomniac 22.12.2024 19:41 # insomniac
    ага, тен Хаг, ска, хреновый.

    (ответить)

  4. bembo 22.12.2024 19:40 # bembo
    А че так можно в спину пихать руками!? Тркнт далбае.

    (ответить)

  5. drogba11cool 22.12.2024 19:38 # drogba11cool
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    (ответить)

  6. bembo 22.12.2024 19:36 # bembo
    Кринж 6ля. Тут нехуй смотреть

    (ответить)

  7. drogba11cool 22.12.2024 19:35 # drogba11cool
    Я матч питухов и колбасников смотреть не будут, потому что там очевидная победа Ливерпуля

    (ответить)

  8. drogba11cool 22.12.2024 19:34 # drogba11cool
    Еще не забывайте что схема с 3 защитника уже давно заезженная, Конте познакомил АПЛ с этой схемой, пока никто не умел против нее играть, он взял Титул, потом все привыкли и всем стало пое6ать

    (ответить)

  9. dexter 22.12.2024 19:34 # dexter
    Ну еба на...

    (ответить)

  10. skychnie-oboi 22.12.2024 19:33 # skychnie-oboi
    Салах опять жадничает - дай в центр и гол...

    (ответить)

  11. wilegend 22.12.2024 19:33 # wilegend
    какой болван на петухе

    (ответить)

  12. hakid 22.12.2024 19:33 # hakid
    вторая минута, а фостер уже ошибся, весело

    (ответить)

  13. bembo 22.12.2024 19:33 # bembo
    Ахаха сук ну и далбаеб))

    (ответить)

  14. drogba11cool 22.12.2024 19:32 # drogba11cool
    Вообще вы как думали, что Аморим придет и сразу из муму топ команду слепит? Нет конечно, ему нужно чистку состава делать, новых игроков привлекать, и тренировать команду несколько лет, эту помойку ему разгребать придется долго, он по сути молодой и был в чемпионате португалии, Боаш там тоже крутым был, даже еврокубок с Порту взял, а в АПЛ обсрался.

    (ответить)

  15. bembo 22.12.2024 19:32 # bembo
    Интересно сколько дырявым петушккм напихают...

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  16. skychnie-oboi 22.12.2024 19:30 # skychnie-oboi
    MI LIVERPUL!

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  17. walter-white 22.12.2024 19:27 # walter-white
    похуй, едем дальше

    (ответить)

  18. roberto-89 22.12.2024 19:25 # roberto-89
    Челси все еще в гонке за апл

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  19. wengerrrro 22.12.2024 19:24 # wengerrrro
    Слушайте, ну я думал что Аморим опять же создаст временный бум в МЮ, типа как у пенсов обычно, первые 10-20 матчей норм, потом начинается. а тут он сразу начал за здравие.

    (ответить)

  20. bembo 22.12.2024 19:18 # bembo
    Фостер драгушин грей спенс
    Ясно

    (ответить)

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