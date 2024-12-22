"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"
Как и год назад, "Манчестер Юнайтед" потерпел разгромное поражение от "Борнмута" в домашних стенах — 0:3.
Маркус Рэшфорд третий раз подряд не попал в заявку "красных дьяволов". Среди тех, кто получил место в старте, оказались Тирелл Маласиа, Амад Диалло и Джошуа Зиркзее.
В стартовый состав "вишенок" вернулся Тайлер Адамс, заменив Льюиса Кука.
В начале матча команды действовали без реальных моментов, но "Борнмут" играл практически на равных, а на 29-й минуте даже открыл счет. Это Дин Хейсен головой замкнул подачу партнером со штрафного — 0:1.
Хозяева активизировались и подвергли своего соперника серьезному давлению в остатке первого тайма, но либо промахивались сами, либо не могли пробить голкипера гостей Кепу Аррисабалагу.
Во втором тайме "дьяволы" продолжили давить, но на 59-й минуте обожглись. Нуссаир Мазрауи в подкате сфолил в своей штрафной на Джастине Клюйверте, который сам и реализовал пенальти — 0:2.
Не успев прийти в себя, "Юнайтед" пропустил третий гол. Это Антуан Семеньо пробил из центра штрафной после передачи назад от Данго Уаттара — 0:3.
Еще какое-то время хозяева активно атаковали, но постепенно успокоились и смирились со своей участью.
Как и в прошлом сезоне, "Борнмут" увозит с "Олд Траффорд" победу со счетом 0:3. "Вишенки" сыграли почти безупречно, и результат выглядит справедливым.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
22.12.2024 19:05
Просмотров: 1211
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Последние комментарии:
Че там по пиздабольси?
(ответить)
Борнмут фаворит, борется за еврокубки .
Так что все закономерно, победа фаворита
(ответить)
ага, тен Хаг, ска, хреновый.
(ответить)
А че так можно в спину пихать руками!? Тркнт далбае.
(ответить)
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(ответить)
Кринж 6ля. Тут нехуй смотреть
(ответить)
Я матч питухов и колбасников смотреть не будут, потому что там очевидная победа Ливерпуля
(ответить)
Еще не забывайте что схема с 3 защитника уже давно заезженная, Конте познакомил АПЛ с этой схемой, пока никто не умел против нее играть, он взял Титул, потом все привыкли и всем стало пое6ать
(ответить)
Ну еба на...
(ответить)
Салах опять жадничает - дай в центр и гол...
(ответить)
какой болван на петухе
(ответить)
вторая минута, а фостер уже ошибся, весело
(ответить)
Ахаха сук ну и далбаеб))
(ответить)
Вообще вы как думали, что Аморим придет и сразу из муму топ команду слепит? Нет конечно, ему нужно чистку состава делать, новых игроков привлекать, и тренировать команду несколько лет, эту помойку ему разгребать придется долго, он по сути молодой и был в чемпионате португалии, Боаш там тоже крутым был, даже еврокубок с Порту взял, а в АПЛ обсрался.
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Интересно сколько дырявым петушккм напихают...
(ответить)
MI LIVERPUL!
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похуй, едем дальше
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Челси все еще в гонке за апл
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Слушайте, ну я думал что Аморим опять же создаст временный бум в МЮ, типа как у пенсов обычно, первые 10-20 матчей норм, потом начинается. а тут он сразу начал за здравие.
(ответить)
Фостер драгушин грей спенс
Ясно
(ответить)
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