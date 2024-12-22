"Челси" сыграл без голов с "Эвертоном"

"Челси" упустил возможность хотя бы ненадолго выйти в лидеры Премьер-Лиги, сыграв с "Эвертоном" без голов.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч выпустил тех же 11 игроков, что начинали безголевой матч против "Арсенала".



В стартовый состав "синих" вернулись Аксель Дисаси и Педру Нету, заменив дисквалифицированного Марка Кукурелью и Нони Мадуэке.



Начало матча получилось довольно скучным, если не считать штрафного Эшли Янга, когда надежно сыграл голкипер гостей Роберт Санчес.



Первого опасного момента пришлось ждать до 26-й минуты, когда Джордан Пикфорд, визави Санчеса, отразил удар в упор Николаса Джексона после прострела с правого края штрафной от Коула Палмера.



На 31-й минуте Джексон имел еще одну отличную возможность открыть счет, но с близкого расстояния пробил головой в штангу.



Постепенно "Челси" завладел игровой инициативой, однако распечатать ворота Пикфорда до перерыва не смог.



Второй тайм начался с сейва Санчеса после удара Джека Харрисона с близкого расстояния.



На 76-й минуте "Эвертон" имел еще один превосходный момент, однако Тосин Адарабиойо заблокировал удар Илимана Ндиайе из пределов вратарской.



В итоге забить никому не удалось. "Ириски" не использовали свои моменты, но при этом отлично справились со сдерживанием соперника.



Атака "Челси" неожиданно притупилась, тогда как "Эвертон" был явно воодушевлен новостями насчет прихода новых владельцев. Следствием этого стала ничья.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче