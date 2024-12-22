"Челси" сыграл без голов с "Эвертоном"
"Челси" упустил возможность хотя бы ненадолго выйти в лидеры Премьер-Лиги, сыграв с "Эвертоном" без голов.
Главный тренер "ирисок" Шон Дайч выпустил тех же 11 игроков, что начинали безголевой матч против "Арсенала".
В стартовый состав "синих" вернулись Аксель Дисаси и Педру Нету, заменив дисквалифицированного Марка Кукурелью и Нони Мадуэке.
Начало матча получилось довольно скучным, если не считать штрафного Эшли Янга, когда надежно сыграл голкипер гостей Роберт Санчес.
Первого опасного момента пришлось ждать до 26-й минуты, когда Джордан Пикфорд, визави Санчеса, отразил удар в упор Николаса Джексона после прострела с правого края штрафной от Коула Палмера.
На 31-й минуте Джексон имел еще одну отличную возможность открыть счет, но с близкого расстояния пробил головой в штангу.
Постепенно "Челси" завладел игровой инициативой, однако распечатать ворота Пикфорда до перерыва не смог.
Второй тайм начался с сейва Санчеса после удара Джека Харрисона с близкого расстояния.
На 76-й минуте "Эвертон" имел еще один превосходный момент, однако Тосин Адарабиойо заблокировал удар Илимана Ндиайе из пределов вратарской.
В итоге забить никому не удалось. "Ириски" не использовали свои моменты, но при этом отлично справились со сдерживанием соперника.
Атака "Челси" неожиданно притупилась, тогда как "Эвертон" был явно воодушевлен новостями насчет прихода новых владельцев. Следствием этого стала ничья.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
22.12.2024 19:00
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Последние комментарии:
Справедливый результат! Эвертон мотивирован при новых владельцах на трибунах. Ириски грамотно оборонялись по двое на одного. Оборона в 6 защитников была. Свободных зон небыло. Так что нормальный результат
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Как и предрекал, что Челси НЕпобедит.
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Всех адекватных пенсов поздравляю с заслуженной победой. Это начало конца для Энцо Хуески. Его конченый футбол наконец-то раскусили(как и меня, когда я возле тбилисской мечети, в женском парике предлагал мусульманам вымыть их ноги, если позволят поцеловать себя в щечку). Сжимаем брелочки за скорое возвращение Фрэнка Лэмпарда. Быть добру!
(ответить)
залупенисы xуй сасите, уе6ки
(ответить)
Не всегда же побеждать, бывает, соперник встал рогом у своей штрафной. Главное, чтобы не потеряли веру в себя и не вошло в закономерность. Следующий соперник также тяжкий в лице Фулхема.
(ответить)
Не грустите братья-пенсики, раньше бы такое проиграли 100%. Лучший Тосин и Санчес, худший Палмер
(ответить)
жалко Эвертон потерял очки, гпенсы как всегда нас@сали
(ответить)
то ли еще будет
(ответить)
22.12.2024 18:45 #
drogba11cool
Да это просто члесни гавно
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22.12.2024 18:46 #
bembo
База)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/111957/?c=1
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потеряли очки ириски, жаль
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Гучмаааааааааааааааааааан
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Не наиграли на победу
Закономерный итог. Могли выиграть, моменты были, но могли и прое6ать, санчкс сегодня харош, выручал.
Эвертон сук 6лядская команда
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