МЮ собрался в Малайзию после окончания сезона

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность турне по Малайзии после окончания этого сезона.

The Athletic ожидает, что следующим летом "Юнайтед" снова совершит предсезонное турне по Соединенным Штатам, однако давление правил финансового фейр-плей заставляет "красных дьяволов" и другие Премьер-Лиги искать дополнительные источники заработка.



Поэтому "Юнайтед" задумался о постсезонном турне. Поездка в Малайзию сразу после окончания этой кампании может принести "Юнайтед" 8 миллионов фунтов.



Последний раз "Юнайтед" гости в Малайзии в 2009 году, а в марте "дьяволы" заключили спонсорский контракт с авиакомпанией Malaysia Airlines.



Добавим, подобные планы есть не только у "Юнайтед". После окончания сезона "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" отправятся в Австралию, чтобы сыграть друг против друга.