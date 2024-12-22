Аморим: "Отсутствие Рэшфорда — мое решение"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему нападающий Маркус Рэшфорд снова не попал в заявку команды на матч.
Матч против "Борнмута" в воскресенье становится уже третьим подряд, который Рэшфорд пропускает, причем никаких проблем со здоровьем у Маркуса нет.
Можно было бы предположить, что на Аморима давит руководство "Юнайтед", с помощью отстранения подталкивая Рэшфорда к уходу из клуба, однако Рубен это отрицает.
"Нет, это невозможно. Это мое решение и всегда таким будет. Я сделал выбор".
"Я хочу видеть лучшее от своих игроков. Я пробую разные вещи с разными игроками", — сообщил Аморим Sky Sports.
22.12.2024 17:00
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А чего он своих португальцев не оставляет вне заявки,они же посрецвености как и он сам.
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